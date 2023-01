Une première photo de couple officielle pour ces candidats de télé-réalité

Partager







Les deux anciens participants d'«Occupation Double Martinique» avaient annoncé se fréquenter à la fin de 2022.

Cette fin de semaine se tenait une édition survoltée de l'Igloofest, un festival de musique extérieur qui tient sa 15e édition cette année. Évidemment, plusieurs vedettes locales ont été conviées à la fête et ça a donné lieu à une photo de couple qu'on attendait pour deux candidats d'Occupation Double Martinique.

En décembre dernier dans la série des fameuses vidéos Truth or Drink du youtubeur Rémi Desgagné, Koralie-Maya a laissé entendre qu'elle et Michael s'étaient rapprochés dans la maison des exclus en Martinique et qu'ils s'étaient embrassés. Ce baiser sur la joue de Koralie-Maya au photographe Michael à l'Igloofest semble confirmer que les deux anciens candidats filent le bonheur!

Occupation Double étant une émission imprévisible, personne n'avait vu venir ces rapprochements. Durant son aventure, la candidate controversée Koralie-Maya s'était retrouvée dans un triangle amoureux avec Rami et Sandrine. Finalement, la coiffeuse s'était volontairement retirée des maisons à deux semaines de la grande finale. Michael quant à lui n'avait pas eu de rapprochement avec des candidates en Martinique et avait abouti dans la maison du conseil d'administration.

L'année 2023 part du bon pied pour les tourtereaux!

