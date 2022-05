Ce festival de Lévis annonce son retour avec une programmation parfaite pour les soirées d'été

Partager







Le Festivent de Lévis revient à une formule régulière avec offre améliorée pour de chaudes soirées en août.

L'annonce de la programmation était fort attendue pour la 39e édition du Festivent de Lévis. Du 3 au 7 août, Lévis sera transporté par des spectacles de Cage The Elephant, Young the Giant, Souldia, Marie-Mai, Les Cowboys Fringuants et bien d'autres.

L'année dernière, le Festivent a été morcelé en quatre sites avec la situation sanitaire et les gens s'y étaient adaptés. Pour cette 39e édition, le festival revient principalement sur son site initial, soit le parc Champigny. Reviendront les montgolfières, les foodtrucks, les jeux de foire et la scène principale Loto-Québec, entre autres.

L'emplacement de la scène Hydro-Québec, quant à elle, sera au parc de l'école Juvénat-Notre-Dame, au bord de l'eau. Durant sept jours, des artistes québécois de tout horizon créeront une ambiance enlevante durant les cinq soirs de festivités.

D'autres nouveautés surprenantes cette année: une scène intime où profiter de spectacles en formule 5 à 7 avec des artistes de la relève, des places assises pour la scène principale Loto-Québec, accessibles par achat du passeport estrade.

Pour les billets, la promo «dévoilement» jusqu’au 29 mai permet d’obtenir 30% de rabais sur le passeport 5 jours. Du 30 mai au 26 juin, la réduction accordée sera de 15% et à compter du 27 juin, le laissez-passer sera au prix régulier, soit 69,99$, en ligne jusqu’à l’événement ou dans les pharmacies Jean Coutu jusqu’à la fin de la prévente le 26 juin.

Tous les détails sur le site web du Festivent.

