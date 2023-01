Ce manteau de cuir remplacera le «bomber» en 2023

Partager







On a vu quelques muses et influenceuses se munir de ce manteau l'automne dernier. Le manteau de moto prend la première place en 2023.

Le cuir a pris une place de choix depuis 2021, étant vu sur des pantalons, des surchemises, robes et manteaux. Depuis quelques mois maintenant, le cuir est porté à la mode rétro, avec des appliqués dignes des pilotes d'automobiles.

Évidemment, on peut compter sur Dua Lipa pour pousser le style à l'extrême, en agençant un manteau de pilote automobile au pantalon assorti et et haut transparent.

Même si vous vous promenez en transports en commun, Uber ou même à pied, le manteau style pilote automobile vous donnera un look gagnant. On peut prendre exemple sur Bella Hadid, qui a porté le style avec des ajouts rembourrés.

Ce manteau a été vu autant chez nos influenceuses québécoises favorites que les célébrités internationales les plus en vue. Le manteau style pilote automobile est clairement dans la course pour l'élément de notre garde-robe plus tendance de 2023.

Voici quelques modèles à vous procurer pour prendre place sur le podium du style.

1. Manteau graphique style pilote automobile Romose - 24$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Blouson athlétique écourté - 90$ chez Garage

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Manteau en faux cuir vert vif - 165$ sur Pretty Little Thing

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Manteau style vintage - 72$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

