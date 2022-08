Ce nouveau film Netflix avec Camila Mendes et Maya Hawke est le prochain «Mean Girls»

Partager







Un nouveau film attendu en septembre prochain sur la plateforme d'écoute Netflix risque de devenir le Mean Girls des temps modernes.

Mettant en vedette Camila Mendes et Maya Hawke, Do Revenge dépeint des adolescentes tordues qui ont soif de vengeance à la suite de drames vécus à leur école secondaire. Ses costumes et son ambiance lui donnent des airs de Mean Girls et de Gossip Girl!

Une bande-annonce et une affiche

Netflix a publié une bande-annonce qui pique la curiosité.

L'affiche du film a été dévoilée: on a envie d'en découvrir plus!

L'histoire du film

L'histoire de Do Revenge se déroule dans un collège privé où plusieurs clichés seront abordés à travers les personnages et les événements. L'intrigue a été inspirée par celle de Strangers on a Train, un classique d'Alfred Hitchcock.

Le scénario a été pensé par Jennifer Kaytin Robinson, coécrit par Celeste Ballard.

Le synopsis se déroule ainsi. Deux adolescentes, Drew (Camila Mendes) et Eleanor (Maya Hawke), acceptent de s'en prendre chacune à la brute de l'autre. La première veut se venger de son petit ami qui a publié son sextape, tandis que la deuxième est victime d'une rumeur la faisant passer pour une prédatrice.

Sans vraiment se connaître avant de voir leurs réputations tomber chacune à son tour, les deux jeunes filles entremêleront leurs vies de façon parfois extravagante. Évidemment, leurs plans seront parfois déjoués, et rien ne se passera comme prévu.

Distribution

En plus de Camila Mendes et de Maya Hawke, la distribution comprend des acteurs aux visages familiers. On retrouve Sophie Turner, qu'on a vue dans Game of Thrones, Alisha Boe, de 13 Reasons Why, Austin Abrams, de Euphoria et de Chemical Hearts, Jonathan Daviss, de Outer Banks, Rish Shah, des films de To All the Boys I've Loved Before, Maia Reficco, de la nouvelle mouture de Pretty Little Liars, ainsi qu'Ava Capri, Paris Berelc et Eliza Bennett.

Sortie officielle

Cette comédie noire est prévue pour le 16 septembre prochain, sur Netflix. Le film parfait pour le retour en classe!

