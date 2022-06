18 vedettes qui n’hésitent pas à montrer leurs mamelons

Partager







Les mamelons féminins ont longtemps été censurés (sur Instagram, c’est toujours le cas), mais plusieurs célébrités tentent de briser ce tabou, avec succès!

Pour éviter que leurs photos ne soient supprimées des réseaux sociaux, ces stars qui tentent de #freethenipple usent de créativité. Que cela soit sous un chandail transparent, dissimulé sous des appliqués ou encore sur une photo qui a glissé au milieu d’un carrousel, les options sont multiples.

Voici 18 stars d’ici et d’Hollywood qui dévoilent sans tabou leurs mamelons

1) Emma Mackey

La star de Sex Education a dévoilé ses seins lors d’une séance photo pour le magazine Flaunt, au travers d’un chandail en filet bleu.

2. Lysandre Nadeau

L’influenceuse était en voyage à Monaco. Elle a pris la pose en portant un t-shirt blanc qui laissait entrevoir ses mamelons.

3) Kendall Jenner

La mannequin n’hésite jamais à porter des hauts transparents sans soutien-gorge. Plus récemment, c’est au Met Gala qu’elle a osé la tendance.

4) Dove Cameron

La chanteuse de Boyfriend a porté elle aussi un t-shirt blanc pas tout à fait opaque pour un égoportrait dans le miroir.

5) Elisabeth Rioux

L’influenceuse et femme d’affaires a souvent exprimé son mécontentement à propos de la censure du corps féminin sur Instagram. Elle n’hésite pas à diffuser des photos d’elle qui allaite.

6) Emily Ratajkowski

La mannequin est elle aussi très fan du mouvement #freethenipple, tant sur les tapis rouges que lors de séances photo.

7) Hailey Bieber

La lingerie révélatrice est une autre façon de laisser entrevoir ses mamelons, et c’est celle-ci que Hailey Bieber a choisie.

8) Rihanna

La chanteuse a profité de plusieurs occasions pour dévoiler ses seins, mais l’une des instances les plus légendaires reste sa robe de diamants Swarovski portée lors des CFDA Awards de 2014.

9) Bella Hadid

En tant que mannequin, Bella a porté elle aussi des ensembles plutôt révélateurs dans sa carrière, de même que sur Instagram.

10) Claudia Tihan

La BFF d’Elisabeth Rioux porte souvent de magnifiques ensembles de lingerie, et ceux-ci laissent parfois entrevoir les mamelons.

11) Doja Cat

La chanteuse n’a jamais peur de porter des tenues osées. De fait, on aime particulièrement sa robe des Grammys 2022, qui dévoilait tout le sein, le mamelon recouvert d’un appliqué doré.

12) Maggie Rogers

Au Met Gala toujours, la chanteuse a porté une robe transparente qui laissait la poitrine respirer.

13) Bella Thorne

Lors de la première du film Morbius, Bella a porté une robe faite pour elle et visant à créer une illusion d'optique de nudité.

14) Miley Cyrus

Miley n’est pas reconnue pour sa pudeur; ses tenues de scène sont toujours très révélatrices. Elle prend soin de cacher ses mamelons sur Instagram, par contre... ou de les cacher dans la seconde photo d'un carrousel!

15) Tana Mongeau

L’influenceuse contourne les règlements de censure d’Instagram régulièrement à l’aide d’émojis ou d’accessoires bien placés.

16) Halsey

L’artiste a décidé de dévoiler l’un de ses seins pour la couverture de son album If I Cant Have Love, I Want Power.

17) Dua Lipa

La chanteuse a été photographiée portant une robe complètement transparente sans soutien-gorge.

18) Demi Lovato

Demi a pris la pose dans un bain, les mamelons bien visibles sous sa camisole blanche mouillée.

