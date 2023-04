Ces 3 signes seront chanceux au mois d’avril

Partager







Le mois d’avril s’annonce tranquille et nous permettra de ralentir pour profiter du bourgeonnement des arbres et des chauds rayons du soleil.

• À lire aussi: Voici votre horoscope pour 2023, l’année du lapin, selon votre signe chinois

• À lire aussi: Selon la numérologie, voici à quoi s’attendre en 2023

Le besoin de ralentir après un mois de mars plus tendu se fait sentir. Pour les prochaines semaines, il est préférable de prendre un pas de recul et de regarder fleurir la nature autour de nous, de prendre le temps de vivre le moment présent. La saison du Bélier bat son plein et on prend l’énergie du Soleil, de Jupiter et de Mercure afin de développer des idées, de faire preuve d’initiative et de s’interroger sur ce qui peut nous mener plus loin à coups d’audace et de réflexions.

C’est avec cette perspective que plusieurs verront les coups de chance s’accumuler et les opportunités se présenter, surtout pour 3 signes en particulier.

Le succès des Gémeaux

Les personnalités Gémeaux sèment un vent de fraîcheur autour d’elles ce mois-ci. Avec votre entourage, vous apportez des solutions efficaces, trouvez les mots justes pour vous faire comprendre et aidez à dénouer les idées mélangées. Vous vous rendez indispensables pour les autres et ça vous va très bien.

De plus, vous savez bien vous entourer et vous jouez plusieurs coups d’avance. Le succès est au bout de vos doigts. Les Gémeaux, vous avez intérêt à suivre votre instinct!

Un mois inspirant pour le Lion

Les planètes semblent alignées pour vous, chers Lion. Les énergies créatives vous entraînent dans une belle période. On demande votre opinion, on désire recevoir vos conseils. Les Lion vivront de bons rapports avec leur entourage et avec des personnes nouvelles également.

Les natifs de ce signe célibataires, vous avez tout intérêt à faire les premiers pas vers quelqu’un envers qui vous avez un coup de cœur. Des moments électrisants vous attendent.

De belles surprises pour les Taureau

Les surprises ne sont pas dans les bonnes grâces des Taureau, mais avril vous fera sortir de vos pantoufles. C’est la planète Uranus qui viendra chambouler votre routine et ce sera pour le mieux. Vous serez au cœur d’heureux hasards et d’opportunités pour avancer dans vos projets ou faire battre votre cœur.

Protégés positivement par Vénus, les Taureau ont tout à gagner, à la condition de saisir ce qui se présente à vous.

En savoir plus sur:

Les Gémeaux

s

Les Lion

s

Les Taureau