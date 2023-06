Ces 3 signes astrologiques vont trouver l'amour cet été

Partager







Ouvrez l'oeil! L'été ne fait que commencer et déjà, on prévoit que ces trois signes vivront de grands chamboulements, ils tomberont amoureux!

Les amours d'été sont souvent intenses, aventuriers et romantiques. Même si certains terminent avec l'arrivée de septembre, d'autres sont les débuts d'histoires d'amour qui défient les saisons, comme l'histoire entre l'influenceuse Catherine «Peach» et son amoureux, Antoine.

La saison s'annonce plus chaude que jamais et promet des rebondissements, à condition de plonger tête première dans le moment. Cet été, attendez-vous à des rebondissements surprenants et beaucoup de mouvements cosmiques. Il faut également prévoir que Vénus et Jupiter s'apprêtent à semer le doute et le trouble dans nos relations.

On vit l'été à fond, escapades spontanées, rendez-vous à la belle étoile, aventures torrides, rencontres renversantes, c'est l'été de tous les possibles. Toutefois, des signes zodiaques se distinguent. Les amours seront particulièrement effervescents pour ces trois signes.

Gémeaux

Les séduisants et charmants Gémeaux se feront prendre à leur propre jeu. Pour les Gémeaux, été est synonyme de légèreté, flirt, rencontres d'un soir. Vous êtes de ceux qui ne veulent pas se casser la tête. Toutefois, vous serez peut-être freinés dans votre élan puisqu'une idylle pourrait prendre bien plus de place que prévu, loin de vos habitudes.

Signe d'Air que vous êtes, vous devrez vous arrêter pour réfléchir sur le développement possible d'une histoire d'amour à long terme. Pas de souci, l'amour pourra être beau.

Taureau

Les grands romantiques du zodiaque s'apprêtent à voir leur coeur comblé. Cet été, les astres allient leurs forces pour les personnes Taureau. Vous aurez un regain de confiance en vous, ce qui vous donnera envie de sortir de votre zone de confort. Dites oui aux invitations, aux aventures, à l'imprévu, c'est là que vous vivrez les plus grands chamboulements, aussi positifs puissent-ils être.

Le Taureau est toutefois prévenu; restez sur vos gardes. Vous êtes de ceux qui peuvent vite s'emballer. Vous serez confrontés à vos peurs relationnelles avec la rétrograde de Mercure dès le 23 juillet, mais si vous y faites face, vous vivrez une grande histoire d'amour.

Poisson

Les Poissons ne sont pas les plus grands fans de la saison estivale, mais ça pourrait bientôt changer. Les prochains mois s'annoncent particulièrement lumineux pour vous! Le mot à retenir: imprévu. C'est grâce à lui que les évènements s'enchaîneront et que le coup de foudre risque de vous frapper en plein coeur. Surveillez comment vous vous sentez lorsque vous faites de nouvelles rencontres. Votre coeur bat-il la chamade? C'est un signe.

Après quelques rapprochements, ce sera à vous de décider si l'histoire a tout ce qu'il faut pour perdurer au-delà de la chaude saison. À vous de voir si ce crush estival peut évoluer en histoire d'amour remarquable.

