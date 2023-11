Ces 5 entreprises montréalaises chouchous du web se transforment en boutiques éphémères

Partager







Vous hésitez à acheter des morceaux de compagnies d’ici qui se trouvent sur le web? Au revoir tergiversation et bonjour décision: rendez-vous dans deux boutiques près de Montréal pour zieuter vos items préférés en personne.

Que ce soit le temps d'une fin de semaine ou de quelques mois, il vous sera possible de découvrir les textures de morceaux et d'articles qui vous font de l'œil, en plus de pouvoir les essayer. Ne manquez pas votre chance!

Voici les entreprises qui auront ou ont déjà un pied-à-terre temporaire pour vous offrir une expérience magasinage mémorable:

DAILYSTORY - au quartier DIX30

La bien-aimée marque montréalaise DAILYSTORY ouvrira une boutique éphémère au Quartier DIX30 pour une courte période, durant la première fin de semaine du mois de novembre!

Du 3 au 5 novembre, vous aurez la chance de découvrir leurs plus beaux morceaux, mais aussi, en toute primeur, leur nouvelle collection des Fêtes 2023, Fairy Nights.

Plongez dans la féérie des Fêtes avec cette entreprise locale, aux côtés de la compagnie Twenty Compass qui sera présente avec sa collection des Fêtes ainsi qu'avec sa station de bracelets permanents Shine Studio.

L'occasion idéale de mettre la main sur votre kit des Fêtes, en plus de vous offrir un bijou unique et significatif.

GIRL CRUSH GANG, ESSAIM, DRAE COLLECTION et LILUNDERWEAR - aux promenades Saint-Bruno

Depuis presque un mois, ces 4 entreprises d'ici partagent un local commun aux promenades Saint-Bruno pour vous accueillir et vous permettre de découvrir leurs articles en personne. Elles y sont installées pour une durée limitée.

GIRL CRUSH, dont le nom n’est plus à faire, reçoit régulièrement des nouveautés en boutique. C'est donc idéal pour mettre la main sur des morceaux différents!

ESSAIM a le don de nous créer des besoins... Pour toucher les fameux sacs de l’entreprise fondée par Julie-Anne Ho, c’est le moment rêvé! La signature simple et minimaliste de ces sacs tendance vous fera craquer.

DRAE COLLECTION crée des articles abordables, modernes et luxueux avec une touche classique pour vos looks quotidiens. Depuis ses débuts en 2018, DRAE a connu une ascension fulgurante, notamment en étant adoptée par diverses stars, dont Vanessa Hudgens.

LILUNDERWEAR, une entreprise de lingerie de luxe fondée par Lily Rose-Daigle en 2020, a pour mission de créer des pièces uniques et de hautes qualités, et dont le design est conçu à Montréal. Cette entreprise s'engage à promouvoir la confiance en soi en offrant des produits inclusifs, flatteurs et qui mettent en valeur une variété de morphologies et de styles de vie.

C’est un rendez-vous sur la Rive-Sud de Montréal. Bon magasinage!

