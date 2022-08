Ces célébrités se détestent dans la vraie vie

Partager







On regarde parfois les célébrités avec des yeux brillants, pensant que leur vie est plus que parfaite et privilégiée. Pourtant, elles sont comme vous et nous, des individus qui au premier regard peuvent se détester ou s'aimer. Les stars sont aussi avides de drama!

Certaines stars amènent un climat de terreur à chaque endroit où elles passent, poussant leurs collègues à ne plus jamais vouloir travailler avec elles. D'autres ne s'entendent tout simplement pas et l'assument. Mais attention! Les murs ont des oreilles et le public finit par savoir ce qui se passe entre les célébrités.

Quelques-unes des situations énumérées sont laissées derrière, les célébrités ayant fait la paix avec le temps. Maintenant, certaines rient ensemble des batailles qui semblent désormais absurdes.

Découvrez les célébrités à ne pas mettre dans la même pièce.

1. Demi Lovato et Mariah Carey

Mariah Carey ayant une attitude de grande diva, celle-ci a plusieurs ennemis dans le milieu. Demi Lovato fait partie de celles qu'on ne doit pas inviter à la même fête. Tout a commencé quand Mariah s'est comparée à Ariana Grande sur Twitter en indiquant qu'Ariana était sa version Wish. Demi s'est portée à la défense d'Ariana. Tout a été effacé depuis, mais pas la rancune. Demi a aussi défendu Jennifer Lopez, elle aussi en froid avec Mariah.

2. Miley Cyrus et Emily Osment

Elles jouaient des meilleures amies à l'écran, mais Miley Cyrus et Emily Osment ont vu leurs chemins se séparer au fil du temps et des saisons d'Hannah Montana. Malgré les efforts répétés pour bien s'entendre, leurs interactions finissaient très souvent en querelles, comme mentionné dans l'autobiographie de Miley, Miles To Go.

Elles ont réussi à mettre leur différend de côté pour des retrouvailles sur la page Instagram de Miley, à l'occasion de sa série de directs Bright Minded: Live with Miley.

3. Zayn Malik et Louis Tomlinson

Zayn Malik est connu pour avoir un caractère avec lequel il est difficile de composer. On connaît ses démêlées avec Yolanda Hadid, la mère de son ex-copine Gigi, ses frasques sur Twitter contre des artistes célèbres et surtout, on connaît ses chicanes avec les membres de One Direction, avec qui il a connu la gloire.

Il a toujours dit ne pas s'être fait d'amis dans le groupe. Liam Payne et Louis Tomlinson ont particulièrement été au coeur des querelles puisqu'ils ne cautionnent pas du tout le comportement impulsif de Zayn. Louis a eu plusieurs altercations virtuelles avec Zayn Malik.

4. Justin Bieber et JoJo Siwa

Quelques archives d'articles à propos de ceux avec qui Justin Bieber a eu des problèmes au fil des années sont disponibles sur internet, au bonheur de notre curiosité. Biebs a eu, entre autres, des démêlées avec JoJo Siwa, star de la danse et de YouTube. La querelle a débuté après que JoJo eut publié une photo d'une voiture hyper colorée à l'image de sa chaîne, contenant une réplique en carton de Justin adolescent.

Dans les commentaires, Justin a répondu vouloir mettre le feu à la voiture, ou simplement à la réplique en carton, et le torchon a brûlé entre les deux jeunes stars.

5. Sabrina Carpenter et Olivia Rodrigo

C'est l'amour qui a mené à une chicane publique entre les deux actrices et chanteuses. Un drama de vedettes de Disney impliquant un bon vieux triangle amoureux. Les deux jeunes femmes se sont éprises de Joshua Bassett, la co-vedette d'Olivia dans la série remake de High School Musical. Olivia était particulièrement Sour !

Les fans croient que les trois individus en question, Olivia, Sabrina et Joshua, ont écrit des chansons pour se répondre.

6. Dakota Johnson et Jamie Dornan

Les deux amants à la tension sexuelle vive dans 50 nuances de Grey ne se supporteraient pas du tout dans la vie réelle. La rumeur est connue depuis les tournages des films, mais Dakota et Jamie ont quelques fois nié les dires, lancés par quelques proches et par des gens sur les plateaux. On ne sait plus qui croire.

7. Nina Dobrev et Paul Wesley

Le Journal d'un Vampire a fait rêver de situations romantiques déchirantes entre les personnages de Elena et Stefan. En fait, les deux acteurs utilisaient leur rage interne l'un envers l'autre pour alimenter la tension amoureuse de leurs personnages à l'écran. Nina et Paul ne s'entendaient pas du tout pendant les premiers mois de tournage. Heureusement aujourd'hui, les deux semblent en bon terme et font même des blagues à propos de ces malentendus.

8. Presque l'entièreté de la distribution de Glee et Lea Michele

Lea Michele n'est pas reconnue pour être une douce chanteuse au tempérament clément. Au contraire! La colonie artistique la considère plutôt comme une diva exigeante. Les coéquipiers de Lea sur les tournages de Glee référaient à sa présence comme un nuage noir. Elle change l'ambiance et pas pour le mieux.

La regrettée Naya Rivera a adressé la situation dans ses mémoires Sorry Not Sorry. En plus de cette situation constante, l'attitude de Lea a aussi refroidi Hailee Steinfield. La diva aurait refusé de dédicacer un autographe à Hailee. Pas génial!

9. Alex Pettyfer et Channing Tatum

Alex Pattyfer a lui-même admis que Channing Tatum ne l'aimait pas...par sa faute. Ils ont été ensemble sur le plateau de Magic Mike et Alex n'agissait pas de manière professionnelle et avait mauvaise réputation, a-t-il dit de ses propres aveux. Ça n'est pas tout. Il a omis pendant 4 mois de payer un appartement qu'un ami de Channing lui louait. Faute avouée à moitié pardonnée? On lui souhaite.

10. Drake Bell et Josh Peck

Leur histoire avait fait les manchettes des sites à potins de la planète quand on a appris que Drake Bell n'était pas invité au mariage de Josh Peck, survenu quelques années après Drake et Josh, série où les acteurs jouaient des demi-frères de 2004 à 2007. Drake a écrit, puis vite supprimé, une série de tweets mentionnant sa déception de ne pas être invité aux célébrations.

Josh de son côté, a dû expliquer que les deux jeunes hommes ne s'étaient pas parlé depuis des années, jugeant donc inutile de l'inviter à son mariage. Les hostilités vont bien plus loin, ayant quelques querelles partant parfois d'inventions de part et d'autre.

11. Ashley Tisdale et Lucas Grabeel

Ironiquement, High School Musical pouvait avoir réellement des airs d'école secondaire à cause de l'ambiance sur le plateau. À l'époque des tournages de la trilogie originale, Lucas Grabeel reprochait à Ashley Tisdale d'avoir une attitude similaire à son personnage de Sharpay Evans, une diva. Le duo jouait un frère et une soeur. Plus de dix ans plus tard, les deux n'ont plus du tout de froid et sont en bon terme.

12. Jamie Lynn Spears et Alexa Nikolas

Les rumeurs ont été mises en lumière dans le procès pour l'arrêt de mise sous tutelle de Britney Spears. Sa soeur Jamie Lynn a souvent pris le rôle d'intimidatrice. Alexa Nikolas, qui jouait sa meilleure amie dans Zoey 101, a ouvertement parlé de ce que Jamie Lynn lui avait fait subir lors des tournages. Elle s'est confiée pour prendre la défense de Britney Spears quand Jamie Lynn écrivait des messages d'encouragement totalement faux sur les réseaux sociaux.

13. Ariana Grande et Victoria Justice

La querelle entre les deux actrices et chanteuses a pris feu alors que Victorious a dû terminer puisque tout le monde n'était pas au rendez-vous. Par la suite, ce sont les médias qui auraient alimenté les flammes. Victoria a expliqué dans le podcast Chicks in the Office qu'Ariana et elle ont définitivement décidé de passer à autre chose et devenir de bonnes connaissances. Elles se textent et s'encouragent mutuellement dans leur carrière. Une belle leçon d'humilité!

14. Blake Lively et Leighton Meester

On aurait aimé croire qu'elles étaient amies dans la vraie vie comme Selena et Blair à l'écran, mais la relation entre les actrices était tendue, particulièrement à cause des longues journées de tournage. Leighton a avoué trouver que Blake avait un gros ego. Toutefois, les relationnistes de chaque actrice ont simplement dit que les deux jeunes femmes n'avaient jamais admis être des amies dans la vie et que ça n'avait pas l'intention de changer.

15. Florence Pugh et Olivia Wilde

Cette situation est récente, même que la bouilloire pour le thé est encore sur le feu. Florence Pugh et Olivia Wilde ont clairement un problème l'une avec l'autre, malgré le fait qu'elles apparaissent toutes les deux dans le même film, Don't Worry Darling, aux côtés d'Harry Styles. Il se trouve que Florence a de la difficulté avec la relation d'Harry et Olivia, qui sont ensemble depuis plus d'un an.

Le copain de Florence, Zach Braff, est un ami de l'ex d'Olivia, Jason Sudeikis. Florence sous-entend que la relation présente d'Olivia aurait débuté alors qu'elle était toujours avec Jason. Cette situation crée des moments plutôt malaisants sur les réseaux sociaux, alors que Florence ignore totalement tout signe d'Olivia. Nul ne sait jusqu'où cette situation ira.

16. Ariana Grande et Jennette McCurdy

Jennette McCurdy a quitté les projecteurs après quelques séries populaires de Nickelodeon. Le chat sort du sac par rapport à l'enfer qu'elle a vécu à cause de sa mère et du milieu duquel elle se sentait exploité dans le nouveau livre I'm glad my mom died. Elle mentionne à travers le livre et la tournée de promotion qu'elle en voulait constamment envers Ariana Grande puisqu'elle en était jalouse. Ariana pouvait manquer des journées de tournage pour d'autres contrats, tandis que Jennette n'avait pas cette permission.

Jennette a perdu plusieurs opportunités par cette raison. Évidemment, la faute dans cette histoire va ultimement à l'équipe de production chez Nickelodeon, mais Jennette voyait cela comme un affront de la part d'Ariana.

