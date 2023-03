Partager







Il y a plusieurs langages de l'amour et on en ajoute un à la liste: les émoticônes! Avec la technologie à notre portée, on séduit par les emojis.

Notre coeur bat lorsqu'on reçoit une notification de l'être tant espéré, on sourit à notre téléphone et nos amis nous le font remarquer. Pas de doute, les messages virtuels font partie de notre quotidien pour se séduire et rester en contact avec la personne convoitée.

Mais soyons francs, à l'autre bout du téléphone, on a beaucoup de doutes et de craintes d'avoir fait une gaffe lorsqu'on appuie sur le bouton « envoyer ». On se dit que le ou la destinataire va mal interpréter le message, qu'on a répondu trop vite ou ceci ou cela. On passe tous par là quand vient le temps de cruiser.

Sauvez-vous plusieurs questionnements de trop avec ce guide des emojis à utiliser pour flirter et gardez l'oeil ouvert puisque si on vous envoie l'un de ces emojis, c'est qu'on vous cruise.

Le clin d'oeil

Le clin d'oeil ajoute un côté coquin et sous-entendu à des phrases qui peuvent sembler anodines. Une banalité peut se transformer en jeu de séduction avec des clins d'oeil.

Le baiser soufflé et clin d'oeil

Cet emoji est aussi un clin d'oeil, mais son sens est plus doux et affectif. Envoyer ce baisé soufflé offre un côté coquin mais montre également le côté chaleureux de celui qui l'envoie.

Les yeux en coeur

Les yeux en coeur sont utilisés pour signifier à quel point on aime quelque chose. La personne qui l'utilise à votre égard est réellement contente de recevoir vos messages et leur affection pour vous est explosive.

Le singe aux yeux cachés

Si vous voulez paraître comme quelqu'un d'adorable, ce mignon émoticône de singe est parfait. Il ajoute un petit « aww » à un fil de discussion et risque de faire rougir les interlocuteurs.

Le sourire de côté

Quoi ressentir en recevant cet emoji? Un sentiment coquin, tout en étant moins évident que l'emoji clin d'oeil. Le sourire de côté se veut séducteur et mystérieux. À utiliser si vous voulez que la personne avec qui vous échangez lise entre les lignes.

Le rire aux larmes

Rire des blagues de l'interlocuteur est un outil de charme confirmé. C'est pourquoi utiliser un visage qui rit aux larmes est un bon outil pour gagner un coeur. Même si la blague est moyenne, cet emoji est rassurant pour la personne qui le reçoit. C'est également un bon point de départ pour introduire une séduction.

Un sourire aux joues rougies

C'est un émoticône très doux et enjoué que les joues rougies. Il s'utilise dans plusieurs contextes, de séduction ou non. En séduction, il peut rassurer la personne qui le reçoit, pour réitérer que la personne qui l'envoie est contente de la conversation.

Le salut de la main

Pour introduire une conversation, l'emoji de salut de la main peut être drôle et léger, particulièrement s'il est utilisé par un homme. Cet émoticône amène le sourire à la personne qui le reçoit.

Deux coeurs

Sans être le coeur rouge vif, les deux coeurs sont les signes d'un intérêt assez marqué. C'est l'équivalent en image de dire « je pense à toi » ou encore « tu comptes pour moi ».

Fille à la main levée sassy

La séduction est un jeu parfois mystérieux. C'est le cas avec cet emoji. Une personne qui envoie cet emoji à une fille est sûre d'attirer son attention et de soulever son côté joueur.

Les emojis de langue

Les emojis utilisant la langue sont certainement du domaine de la séduction et on peut même les considérer du domaine du sexting. Plus on s'approche de la langue, plus c'est sexy.

La pêche

Que tous ceux qui ont déjà utilisé la pêche en texto lèvent la main. La pêche représente que la personne aime votre corps et plus précisément votre derrière.

Le visage salivant

La personne qui vous envoie ce texto est complètement accrochée à vous et ne cesse de saliver à la simple pensée d'être avec vous. Vous devez flirter depuis un bon moment déjà pour que cet emoji soit utilisé de manière confiante.

Un visage fou

Un visage fou est amusant et permet de ne pas trop se prendre au sérieux dans un échange de séduction. Il s'utilise bien pour donner un sens sarcastique ou amusant à une phrase et montre le côté joueur de quelqu'un.

Le visage affamé

Deux sens sont possibles à ce visage affamé: La personne qui l'envoie a faim ou la personne a envie de vous. C'est pourquoi il faut faire attention lorsqu'on lit un message avec cet emoji. Si vous vous donnez rendez-vous dans un restaurant, soyez certains que c'est parce que vous avez hâte de goûter les bons plats. Autrement, la personne qui le reçoit peut interpréter l'emoji comme un signal sexy.

L'aubergine

Oui. Celui-là. Vous savez de quoi il s'agit. Pour les flirts aventureux!

Visage en sueur

Ces emojis ont besoin d'un contexte précis pour être utilisés. Lorsque vous parlez de température ou que vous venez de vous entraîner, il est possible de voir apparaître cet émoticône dans la conversation, sans séduction. Toutefois, après un selfie sexy ou si quelqu'un pense à vous de manière plus qu'amicale, il est possible de recevoir un tel emoji pour signifier que vous faites un maximum d'effet.

Singe avec les mains sur la bouche

Le frère du singe avec les mains sur les yeux. Celui-ci est utilisé pour indiquer quelque chose qui aurait peut-être dû rester secret, que vous risquez de vous faire prendre. C'est idéal pour compléter un message qui frôle les sextos ou lorsque vous vous risquez une première fois à cruiser.

Soleil avec visage

La personne qui vous l'envoie vous considère fort probablement comme une lumière dans sa journée. Utilisé pour entamer une conversation, la suite risque d'être sur le ton de la cruise.

Le signe Okay

Vous pouvez utiliser cet emoji pour rendre le ton un peu plus léger dans une conversation qui semble prendre un mauvais tournant. Ça ramène le tout à un flirt léger.

