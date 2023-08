Ces populaires marques québécoises font une méga vente d'échantillons et vous ne voulez pas manquer ça

Partager







L’été n’est pas terminé et les entrepreneures derrière les populaires marques Nana The Brand et POP Underwear tiennent à nous le rappeler en organisant une grande vente d’échantillons de leurs créations prisées. Voici quoi noter à votre agenda!

• À lire aussi: 50 photos à couper le souffle d’influenceuses québécoises en bikini à l’été 2023

• À lire aussi: Voici les produits à adopter pour une trousse beauté parfaite selon Marina Bastarache

• À lire aussi: Elisabeth Rioux s’associe avec cette compagnie montréalaise pour offrir des maillots de bain taille plus

La vague de chaleur annoncée pour le long week-end tombe à point avec la vente plutôt caliente que vous réservent vos influenceuses préférées.

Il s’agit du moment idéal pour mettre la main sur l’un des maillots de bain, vêtements et accessoires qui vous font de l'œil de Nana The Brand ainsi que des morceaux «loungewear» et sous-vêtements hyper confortables en bambou de POP Underwear.

Dans une courte vidéo qui fait suite à l’annonce dans un carrousel sur Instagram, les femmes derrière ces entreprises d’ici invitent les gens à venir faire un tour pour magasiner leurs modèles favoris à prix mini.

«On va recevoir chez Nana The Brand la marque POP Underwear. Évidemment, Nana va être là, pour une vente d’échantillons, de ‘’defects’’ et de fin d’inventaire. Mettons que vous aimez ça des bons prix, c’est là que ça va se passer! Le 1er et 2 septembre, aux bureaux de Nana The Brand. Ne manquez pas ça!»

C’est l’opportunité rêvée d’encourager ces compagnies québécoises adulées de tous, et ce, à prix d’ami! Bonus: Marina Bastarache, Jessika Dénommée et Vahiné Lefebvre seront présentes à l’événement pour vous accueillir: vous pourrez ainsi jaser avec ces entrepreneures inspirantes.

Voici les informations importantes à noter:

Dates: 1er septembre 16h-20h | 2 septembre 12h-16h

Lieu: 13950 Rue de la Chapelle (local 103) à Mirabel

Prix: vente d’échantillons entre 5$ et 20$

STORY INSTAGRAM / NANA THE BRAND

Faites vite avant que ces merveilles s’éclipsent comme des petits pains chauds. Bon magasinage!

• À lire aussi: On a trouvé un «dupe» parfait et abordable des Birkenstock les plus populaires du moment

• À lire aussi: L’influenceuse Emy-Jade Greaves annonce une déchirante nouvelle

• À lire aussi: Tous les influenceurs vont dans cette villa à Tulum et tu peux aussi la louer

À VOIR: 50 photos à couper le souffle d’influenceuses québécoises en bikini à l’été 2023