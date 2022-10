15 célébrités qui ont détesté leur rôle

Partager







Ils ont le talent de nous amener dans différentes histoires parfois complètement bluffantes, mais certains acteurs ont détesté leurs rôles et sont prêts à oublier ces périodes de leur vie.

Même s'ils mettent tous les efforts du monde à produire un résultat final qui plaira au public, plusieurs acteurs ont un regard un peu sombre sur des rôles qu'ils ont acceptés. Attention, il y a un risque de cœurs brisés. Plusieurs des rôles notés auront marqué votre jeunesse!

Voici 15 acteurs qui ont détesté leur rôle:

1. Robert Pattinson

Rôle détesté: Edward Cullen dans Twilight

La saga Twilight reçoit des avis mitigés de la part du public, mais aussi de celle des acteurs qui ont participé à l'adaptation cinématographique. Anna Kendrick oublie parfois avoir été de la distribution, et Robert Pattinson aimerait en dire autant. À la blague, Robert a déjà mentionné que ces films lui avaient dérobé sa dignité.

2. Jacob Elordi

Rôle détesté: Noah Flynn dans The Kissing Booth

Un peu plus tôt cette année, Jacob Elordi a fait des déclarations plutôt choquantes concernant la trilogie de films l'ayant mis en vedette. Le rôle de Noah Flynn était loin de la personnalité de Jacob, et la célébrité presque instantanée que ce rôle lui a octroyée a plongé l'acteur dans une période difficile. Avec son nom accolé au personnage du bad boy, Jacob a eu du mal à retrouver des contrats, ce qui a aggravé la situation.

3. Penn Badgley

Rôles détestés: Joe Goldberg dans You et Dan Humphrey dans Gossip Girl

Comment ne pas réagir en apprenant que les deux rôles les plus marquants dans la carrière de Penn Badgley sont ceux avec lesquels il a le plus de difficultés? Pour le rôle de Joe Goldberg dans You, c'est sans trop surprise, puisque Joe est un psychopathe. Penn est même troublé par le fait que plusieurs téléspectateurs aient développé un béguin pour Joe, parce qu'il est beau et mystérieux.

Penn a déjà fait des interventions pour demander aux fans de ne pas se laisser enjôler par un personnage aussi troublé que Joe. Plus les saisons avancent, plus Penn déteste Joe, et c'est ce qui rend l'interprétation excellente.

Pour le rôle de Dan dans Gossip Girl, Penn n'a jamais dit ouvertement qu'il avait détesté ce rôle, mais certaines phrases laissent planer le doute. Il a souvent lancé en entrevue des phrases comme: «Dan était un douchebag bourré de préjugés.»

4. Blake Lively

Rôle détesté: Serena van der Woodsen dans Gossip Girl

Le personnage marquant de Serena van der Woodsen est loin des messages que Blake désire véhiculer: elle n'est donc pas du tout fière de ce rôle. Elle a, par ailleurs, déjà dit que de devoir interpréter Serena ne la stimulait pas.

5. Jennette McCurdy

Rôle détesté: Sam Puckett dans iCarly et Sam & Kat

Jenette McCurdy s'est vite dissociée de tout ce qui concerne Hollywood et la célébrité après avoir campé le rôle de Sam dans iCarly, puis, dans le mélange d'univers Nickelodeon avec Kat, jouée par Ariana Grande, de l'émission Victorious. Mis à part l'enfer qu'elle vivait en raison de la production et de sa mère, Jenette ressentait de la gêne à l'idée d'incarner un personnage d'émission jeunesse populaire lorsqu'elle se trouvait en présence de personnes de son âge.

6. Les Frères Jonas

Rôle détesté: Leur propres rôle dans Jonas

La série de fiction avec les frères Jonas est l'un des plus gros regrets du groupe. La série était selon eux, et selon les téléspectateurs, très mauvaise. Jonas les aurait même empêchés d'avancer dans leur carrière pendant un moment.

7. Emma Stone

Rôle détesté: Allison dans Aloha

C'est après la sortie du film Aloha, en 2015, qu'Emma a regretté son rôle. Le film étant basé sur une histoire vraie, le personnage joué par Emma est en réalité une Sino-Américaine, alors qu'Emma est simplement américaine. Les regrets sont venus après que plusieurs spectateurs aient crié au whitewashing, soit le fait d'engager des personnes caucasiennes pour des rôles qui n'en sont pas. Emma a même crié «Désolée!» lors d'une cérémonie des Golden Globes.

8. Meryl Streep

Rôle détesté: Miranda Priestly dans Le Diable s'habille en Prada

L'iconique rôle de Miranda Priestly n'en est pas un que la légende du cinéma ait détesté faire, à proprement dit. Ce sont plutôt les pratiques cinématographiques derrière qui ont fait de ce rôle un regret pour Meryl Streep. Elle a pour une rare fois utilisé le method acting, une méthode durant laquelle un acteur reste en personnage tout au long du tournage, et cette expérience l'a complètement déprimée. Elle a pourtant très bien réussi à incarner son personnage, et le film est toujours aussi apprécié dans une soirée films de filles.

9. Jennifer Lawrence

Rôle détesté: Mystique dans X-Men

Le rôle de Mystique est un mauvais souvenir pour Jennifer. Pas qu'elle ait détesté les films en tant que tels, mais bien le maquillage bleu sur tout son corps. Pour parvenir au résultat à l'écran, l'équipe prenait huit heures à appliquer le maquillage et, une fois dans le costume, Jennifer ne pouvait même pas s'asseoir pour aller à la toilette. On peut comprendre Jennifer Lawrence: ce serait désagréable pour n'importe qui!

10. Daniel Radcliffe

Rôle détesté: Harry Potter dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé

Notre sorcier favori a avoué dans une entrevue pour le magazine Playboy que voir son jeu dans le film de 2009 ne lui faisait pas du tout plaisir. Daniel dit que dans le 6e film de la série, il était très rigide et ce qu'il tenait de transmettre à l'écran ne fonctionnait pas du tout. Il admet qu'il préfère de loin sa performance dans L'Ordre du Phoenix.

11. Shailene Woodley

Rôle détesté: Amy Juergens dans La vie secrète d'une adolescente ordinaire

Pendant 5 ans, Shailene a incarné Amy dans la série La vie secrète d'une adolescente ordinaire. L'actrice avait de plus en plus de difficulté à se présenter sur le plateau de tournage, puisque les messages et l'histoire étaient en contradiction avec ses valeurs. Shailene avait du mal avec le fait que des milliers de téléspectateurs embarquent et suivent le fil conducteur de la série.

12. Zac Efron

Rôle détesté: Troy Bolton dans High School Musical

Avec un bon pas de recul, Zac Efron a pris conscience d'une chose: il déteste avoir joué Troy Bolton. Non seulement a-t-il déjà admis au magazine Men's Fitness qu'il avait envie de lui botter le derrière mais, en plus, Zac n'aime pas que son nom soit collé au personnage. Il a eu beaucoup d'autres rôles depuis et il aimerait que tout le monde passe à autre chose.

13. Cara Delevingne

Rôle détesté: Margo Roth Spiegelman dans Paper Towns

Avec Cara, c'est toujours un peu compliqué. Le film tiré du roman Paper Towns a connu un certain succès à sa sortie et, évidemment, Cara Delevingne faisait une tournée de presse pour parler du long métrage. En entrevue à CBS Sacramento, alors que l'animateur a demandé à Cara si elle aimait le personnage de Margo et si elles avaient des points en commun. Cara s'est exclamé «Je la déteste!», avant de poursuivre et d'énumérer des points communs entre elle et son personnage. L'entrevue malaisante laisse donc planer le doute quant à l'appréciation de l'actrice.

14. Miley Cyrus

Rôle détesté: Hannah Montana dans Hannah Montana

Hannah Montana a été l'alter ego de Miley Cyrus pendant très longtemps. Avoir à camper la personnalité d'Hannah et revêtir la perruque pratiquement tous les jours a fait douter Miley de sa propre personne lorsqu'elle n'était pas en tournage. C'est ce côté plus sombre qui fait détester Miley le rôle à travers lequel elle est devenue célèbre.

15. Jamie Dornan

Rôle détesté: Christian Grey dans 50 nuances de Grey

Même s'il a fait rêver plusieurs curieux et curieuses qui ont visionné les films tirés des romans du même nom, Jamie Dornan n'est pas particulièrement attaché à son personnage. Même qu'il ne le choisirait pas comme ami. Jamie affirme que le personnage de Christian est à l'opposé de lui et il croit qu'il ne rejouera plus un rôle aussi loin de sa personnalité.

