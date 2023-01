Cet acteur de «Stranger Things» fait son coming-out sur TikTok

Partager







C'est dans une vidéo très simple et teintée d'humour que l'acteur a dévoilé avoir des affinités avec le personnage qu'il incarne depuis 4 saisons.

Photo: Netflix

Noah Shnapp, l’interprète de Will dans la populaire série Netflix a partagé une vidéo sur TikTok dans laquelle il révèle son orientation sexuelle.

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

Dans la courte séquence où il est simplement couché sur son lit, Noah accompagne sa vidéo de la phrase « Quand j’ai finalement dit à mes amis et ma famille que j’étais gay après avoir eu peur dans la garde-robe pendant 18 ans et ils ont dit qu’ils savaient ». L'annonce a été très bien accueillie par ses proches!

En légende de sa publication, l'acteur a écrit « J'imagine que je ressemble plus à Will que je le croyais », en référence au personnage qui l'a rendu célèbre dont l'orientation sexuelle a fait jasé dans la plus récente saison.

Photo courtoisie, Netflix

La vidéo a été vue plus de 3,5 millions de fois en une heure et les fans de Noah le couvrent de félicitations et d'amour pour son affirmation. On lui souhaite bien du bonheur après cette annonce!

