Cette actrice de «Outer Banks» serait la nouvelle conquête de Pete Davidson

Le bourreau des coeurs singulier d'Hollywood a une nouvelle flamme dans sa vie et celle-ci vous surprendra.

Pete Davidson a 29 ans, est irrévérencieux, surprenant et ses allures de «bad boy» ont vite fait d'attirer la gent féminine qui désire s'amuser. Sa vie amoureuse fait les gros titres puisqu'il séduit des célébrités adulées comme Phoebe Dynevor, Kate Beckinsale, Emily Ratajkowski, Ariana Grande et sans oublier sa relation étonnante avec Kim Kardashian.

Plusieurs proches croyaient que sa relation récente avec l'actrice et réalisatrice Chase Sui Wonders en était une durable puisque certains disaient que Pete avait trouvé en l'actrice une confidente et une partenaire hors pair. Toutefois, cette relation s'est terminée après un an de fréquentation à la fin du mois d'août.

Un mois plus tard, on apprend que Pete a une nouvelle conquête et pas n'importe laquelle. L'humoriste américain n'aurait été vu avec nulle autre que Madelyn Cline, l'interprète de Sarah Cameron dans la série Netflix Outer Banks.

Une source aurait confié au magazine américain Us Weekly que les deux auraient passé une nuit ensemble au Beverly Hills Hotel et ils auraient déjeuné ensemble le lendemain matin, le tout dans une grande discrétion.

Un récent carrousel photos sur le compte Instagram de Madelyn laisse maintenant croire que la jeune femme de 25 ans a laissé un indice de taille sur une nouvelle relation, puisque l'actrice a inséré une photo où on l'aperçoit de dos, bien collée contre quelqu'un dont l'identité reste inconnue.

Certains croyaient que la personne non identifiée pourrait être l'ex de Madelyn, mais l'individu sous cette casquette et ce manteau pourrait bien être Pete Davidson.

Madelyn avait été en couple pendant un peu plus d'un an avec l'acteur Chase Stokes, avec qui elle partage la vedette dans Outer Banks, avant de se séparer en novembre 2021. Elle a par la suite fréquenté le DJ Zack Bia avant de se mettre en couple en 2022 avec Jackson Guthy, un auteur-compositeur-interprète. Le couple aurait rompu au début de l'été 2023.

Madelyn entrerait donc dans sa «Pete era» à la grande surprise de ses fans!

