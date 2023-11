Cette actrice de «Pretty Little Liars» amène la transparence à un autre niveau

Partager







La température chute, mais les degrés montent lorsque certaines stars utilisent la transparence pour créer des looks de feu. Et c’est exactement ce qu’a fait l’une des actrices de la mouture originale de Pretty Little Liars.

La tendance la plus caliente de l’été ne s’arrête pas aux changements saisonniers. Les vedettes nous prouvent que les vêtements transparents ont leur place même lors des journées plus fraîches.

Celle qui incarnait la mystérieuse Alison DiLaurentis tourmentée par «A» dans la série Pretty Little Liars a enfoui loin derrière elle ce personnage au côté cachottier.

Sasha Pieterse Sheaffer embrasse désormais une ère hyper sexy. Désormais brunette, cette dernière a opté pour une tenue des plus révélatrices lors d’une soirée organisée par The Lemons Foundation.

Oubliez la petite robe noire pour les Fêtes, c’est l’actrice qui vous le dit! Celle-ci a plutôt choisi une version festive des robes classiques habituellement proposées.

La jeune maman a osé un ensemble composé de sequins dont tous les minis disques brillants se reliaient entre eux. Ceux-ci étaient cousus à un tissu diaphane d’un noir léger. Le tout laissait place au dévoilement complet de sa poitrine. La jeune maman a assumé le look provocateur et a décidé de le compléter simplement de collants en nylon noirs.

Sasha semblait plus confiante que jamais dans ce style vestimentaire audacieux qui lui permettait de briller de mille feux. Digne d’une véritable boule disco, cette robe est une inspiration parfaite pour celles qui souhaiteraient attirer tous les regards dans un party des Fêtes.

Lucy Hale, qui lui donnait la réplique dans la série, a été inspirée par son amie en publiant un look hors de ses habitudes sur Instagram. Transparence et dentelle étaient au rendez-vous.

Pour l’occasion, la jeune femme s’est munie d’une perruque blonde, lui conférant un air complètement différent!

Les deux artistes sont plus libres que jamais! On adore leur audace.

