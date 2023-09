Cette actrice de «Riverdale» enflamme les réseaux en posant dans un bikini rikiki

Partager







Alors qu’on s’apprête à sortir nos petites laines, certaines personnes sont déjà nostalgiques de l’été. C’est le cas de cette actrice de Riverdale qui n’a su faire autrement que de se remémorer les temps caniculaires, nous donnant chaud en retour!

Le trio iconique composé des interprètes de Cheryl Blossom, Betty Cooper et Veronica Lodge dans la série Riverdale s’amuse à publier régulièrement des images sensuelles qui captent l’attention de leurs fans.

Parmi celles qui se donnent la réplique, c’est la rouquine qui a attiré tous les regards lors de sa récente publication sur Instagram. S’ennuyant déjà de l’été, Madelaine Petsch a regroupé des bribes de la saison estivale qui vient tout juste de nous quitter.

L’actrice a ébahi ses abonnés avec un cliché en particulier, plutôt rare sur ses réseaux sociaux.

La star a adopté deux tendances estivales adulées par toutes les vedettes, soit le microbikini et le crochet. Elle a osé des triangles miniatures à imprimé damier en guise de top et a couvert son string apparent à ficelles d’une minijupe noire crochetée.

Son look de plage allait de pair avec ses ongles d’orteils, manucurés du même coloris. Cette tenue légère pour affronter les chaudes journées lui conférait des airs plus sexy que jamais!

Madelaine est officiellement sortie de sa zone de confort en dévoilant sa silhouette fuselée, une photo aux antipodes de ses publications assez théâtrales.

Reconnue pour ses expressions faciales intenses dignes d’une personne sous le signe du Lion, cette dernière embrasse son côté dramatique.

Elle utilise sa plateforme en mettant de l’avant son authenticité et en restant vraie avec sa communauté!

La jeune femme n’a également pas froid aux yeux et peut se transformer en réelle fashionista à tous moments, vêtue des tendances actuelles dans ses tenues audacieuses.

Ses émotions assumées et ses looks opposés: voilà ce qui compose l’unicité de Madelaine. On adore suivre l’actrice dans son quotidien!

