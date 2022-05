Cette collection de vernis inspirée par «Friends» sera parfaite pour l’été

Partager







La marque de vernis à ongles Sally Hansen dévoile une collection qui plaira aux fashionistas fans finies de la série culte «Friends». La collection est parfaite pour l'arrivée de l'été.

La série Friends a été diffusée de 1994 à 2004 et encore aujourd'hui, c'est l'une des séries que les gens réécoutent le plus et connaissent les répliques par coeur. C'est donc avec plaisir et une certaine obsession qu'on veut se procurer chaque produit dérivé de la série.

La collection de vernis à ongles Sally Hansen X Friends est parfaite pour les fans qui connaissent les épisodes au bout de leurs doigts. Les couleurs sont rattachées à des éléments-clé qui ont fait rire et pleurer durant dix ans.

Découvrez la collection Sally Hansen X Friends.

1.Oh My Coffee - 12,95$ sur Amazon

2. Central Pink - en solde à 9,97$ sur Amazon

3. A Moo Point - en solde à 9,97$ sur Amazon

5. Yellow Taxi - en solde à 9,97$ sur Amazon

6. Stick to the Routine - en solde à 9,97$ sur Amazon

7. The One With The Teal - en solde à 9,97$ sur Amazon

8. How You Bluein? - en solde à 9,97$ sur Amazon

10. He’s Her Lobster - en solde à 9,97$ sur Amazon

La collection est disponible chez Pharmaprix et sur Amazon. C'est parfait pour un moment manucure et pedicure devant votre série favorite!

