Cette coloration sera la plus demandée en salon en 2023

Partager







En 2023, si vous désirez dévoiler une nouvelle version de vous-même, ça passe par une transformation capillaire. Comme plusieurs célébrités qui joignent le mouvement, entrez dans votre brunette era.

• À lire aussi: La coloration «brunette liquide» sera partout cet hiver

• À lire aussi: 25 changements de look les plus marquants des célébrités en 2022

Les vedettes internationales et québécoises affirment qu’elles ne retourneront plus en arrière. Alicia Moffet a annoncé récemment qu’elle ne reviendra pas à une coloration blonde tellement elle aime ses cheveux. Plus de doute, les cheveux bruns s’imposent en maîtres en 2023.

Nos inspirations

Nos égéries mode et beauté ont presque toutes trempé dans le clan des brunettes récemment. Hailey Bieber donnant des envies de brun luxueux, Dua Lipa et Bella Hadid l’ont porté sur des cheveux longs à la Raiponce et Lysandre Nadeau y a fait ajouter des rallonges pour des allures de femme fatale.

La coloration brune peut être plus ou moins intense selon les envies. Toutefois, pour être au sommet des tendances, on s’éloigne des bruns froids et cendrés. Les tons de brun que l’on verra le plus pour l’année à venir sont des bruns chocolat, jouant avec les tons mielleux et parfois même épicés. Des bruns gourmands et chauds.

Demandez à votre artiste capillaire une coloration brunette avec des reflets dorés et un peu cuivrés pour obtenir ce look tant convoité.

Pour votre rendez-vous, voici quelques photos d'inspirations à montrer.

Entretenir la coloration brunette à la maison

L’essentiel pour conserver une couleur brune éclatante est d’utiliser les produits appropriés dans votre routine de soins. L’idéal est d’appliquer un shampoing pour cheveux colorés afin de ne pas ternir la chevelure. Certaines se tourneront même vers des shampoings enrichis de pigments, ceux-ci permettent de garder la couleur vive.

On intègre également un masque pour cheveux colorés dans sa routine self-care, une fois par semaine. C’est un moment pour prendre soin de soi et qui donnera un regain à vos cheveux.

Masque Chroma Absolu de Kérastase - 80$ pour 200 ml en ligne

Courtoisie

ACHETER ICI

Shampoing Cool Brunette de dpHue - 34$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

Revitalisant Cool Brunette de dpHue - 34$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

Shampoing sec Deep & Dark de Batiste - 13,49$ en pharmacie

Courtoisie

ACHETER ICI

Crème Nutri Color de Revlon - 40$ chez Studio Kevin Kyle

Courtoisie

ACHETER ICI

Voyez nos plus récentes vidéos:

s