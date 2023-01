Découvre si tu devrais avoir les cheveux longs ou courts avec cette formule mathématique

Partager







Parfois, on a peur de regretter une coupe de cheveux. En quelques minutes, cette formule déterminera si vous devriez avoir les cheveux longs ou courts.

L'éternelle question: est-ce qu'on s'offre un changement capillaire drastique, soit de tout couper, ou est-ce qu'on reste au long, coupe qui nous a toujours été fidèle? Il existe une technique qui vous aidera à savoir si un bob carré peut être la coiffure idéale à adopter ou si, au contraire, les longueurs sont vos alliées.

La règle des 5,5 centimètres

La technique en question est la règle des 5,5 centimètres. Celle-ci a été élaborée par le coiffeur John Frieda, et les résultats sont surprenants. La formule mathématique permet de déterminer la meilleure longueur de cheveux pour une personne selon l'angle de l'os de sa mâchoire.

D'autres facteurs déterminent si une longueur de cheveux convient à un visage, comme sa forme et sa structure. Toutefois, on est surpris des résultats grâce à la règle des 5,5 centimètres.

Comment s'y prendre

Pour essayer la formule des 5,5 centimètres, il vous faudra une règle, un crayon ou des pailles et un miroir.

Premièrement, placez-vous devant le miroir et placez le crayon à l'horizontale sous le menton. Par la suite, placez la règle à angle droit et faites-la glisser jusqu'à la hauteur de vos lobes d'oreilles. La distance entre le lobe d'oreille et le crayon, verticalement vers le bas, sera le chiffre magique pour déterminer si les cheveux courts vont vous aller.

Si la distance mesurée à la verticale est inférieure à 5,5 centimètres, une coupe courte vous ira à merveille. Si la distance retenue est supérieure à 5,5 centimètres, les cheveux longs sont parfaits pour votre visage.

Évidemment, vos envies, vos humeurs et vos goûts personnels seront les meilleures conseillères pour la coupe de cheveux qui vous conviendra le mieux. N'hésitez pas à demander conseil à votre coiffeur pour vous inspirer!

