Cette jupe étonnante est ENFIN de retour au sommet des tendances

Populaire dans les années 90, on dépoussière la jupe-short de nos placards, car elle sera partout cet été. Ce modèle qui plaît à toutes combine l’élégance d’une jupe et le confort d’un short! Si ce n’est pas déjà fait, c’est LA pièce à ajouter immédiatement à sa garde-robe.

Oscillant entre la jupe et le short, la skort (contraction de skirt et de short) est le morceau de prédilection pour les indécises de ce monde. Cette jupe-short est le parfait compromis pour se sentir chic, tout en étant à l’aise dans ses mouvements. C’est le grand retour de cette pièce hybride qui se hisse au sommet des tendances, surprenante par ses allures distinguées!

Au premier regard, la skort ressemble drôlement à une minijupe à l’avant; il est difficile de se douter qu’un short se trouve également en dessous. Pourtant, c’est bel et bien le cas!

La surprise est révélée lorsque la personne qui porte cette jupe courte se retourne, ayant la coupe d’un short à l’arrière.

Toutefois, certains modèles sont moins subtils: on peut remarquer rapidement, grâce à leur fente repliée à l’avant, qu’il s’agit évidemment de jupes-shorts.

On assume complètement cette jupe, plus tendance que jamais, qui assure un look audacieux!

Pratique et flatteuse, la jupe-short est l’option vestimentaire idéale pour une date pique-nique ou des sorties à vélo. Parfaite pour se déplacer librement grâce aux shorts qui la composent, la skort nous permet d’arriver à notre événement avec classe et bon goût.

Combinant tous les avantages du short et de la minijupe, la skort est bien plus qu’une jupe sportive, souvent associée à la jupe de tennis. Cependant, certaines jupes-shorts sauront ravir celles qui recherchent ce modèle avec des plis, tout en ayant un fini de short à l’arrière.

On opte pour différents styles de jupes-shorts faciles à agencer: asymétriques, neutres, colorées ou en denim.

La jupe-short est notre meilleure alliée lorsque vient le temps de bouger. On dit adieu au stress de retenir notre jupe qui part au vent!

Voici quelques-uns de nos modèles préférés:

VIA DYNAMITE

VIA SIMONS

VIA AMAZON

VIA DYNAMITE

VIA ARDÈNE

