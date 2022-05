Cette nouvelle série Netflix risque d’être le prochain Twilight

Partager







Si vous êtes encore accroché à la Team Edward de Twilight ou si vous êtes adepte de la série Buffy contre les Vampires, vous mordrez dans la minisérie First Kill, qui débarque sur Netflix bientôt.

La prochaine série Netflix à te faire frissonner arrive cet été, et c'est tiré d'une histoire courte écrite par l'autrice Victoria «V. E.» Schwab, qui a écrit aussi The Invisible Life of Addie LaRue. Les premières images officielles nous font languir!

L'histoire

Juliette, une vampire, doit tuer sa première victime pour faire confirmer sa place dans un clan de vampires très puissants. Elle jette son dévolu sur Calliope, une fille fraîchement arrivée en ville. Elle découvrira que cette petite nouvelle fait en fait partie d’une famille célèbre de chasseurs de vampires; or les deux se trouveront, bien malgré elles, des affinités plus fortes que leur désir commun de s’éliminer.

Ce que l'on sait

Le synopsis a été imaginé à partir de la série d'histoires courtes Vampires Never Get Old: Tales with Fresh Bite, de Victoria Schwab, sorti en septembre 2020. L'adaptation à l'écran est faite par une équipe de femmes, soit l'auteure Victoria Shwab, Felicia D. Henderson comme chef d'orchestre, scripte et productrice exécutive ainsi que Karah Preiss et nulle autre que Emma Roberts comme productrices exécutives.

Les personnages principaux seront joués par Sarah Catherine Hook, qui incarne Juliette, et Imani Lewis, qui incarne Calliope. De plus, la distribution comprend Elizabeth Mitchell en Margot Fairmont, Aubin Wise en Talia Burns, Gracie Dzienny en Elinor Fairmont, Dominic Goodman en Apollo Burns, Phillip Mullings Jr. en Theo Burns et Jason R. Moore en Jack Burns.

Sortie officielle

La minisérie comporte huit épisodes qui sortiront tous en même temps. Certains y verront des clins d'oeil à Buffy contre les Vampires, à Twilight et au Journal d'un vampire.

On se mettra la minisérie First Kill sous la dent dès le 10 juin prochain, sur Netflix.

