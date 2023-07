Cette pommade en bâton tiendra vos cheveux en place toute la journée

Partager







Les petits cheveux fous n'ont rien contre ce bâton de cire viral sur TikTok. Certains le qualifient de magique et l'on est aussi ensorcelées.

Humidité, cheveux indisciplinés, on a toutes des journées où nos cheveux n'en font qu'à leur tête. Pour trouver une solution, on se tourne désormais vers TikTok pour nous aider et encore une fois, on y trouve une solution parfaite pour dompter nos crinières.

La dernière lubie des tiktokeuses est ce bâton de cire déniché sur Amazon au coût de 15$. Celui-ci ferait des merveilles et après avoir visionné plusieurs vidéos d'utilisatrices positivement surprises, on s'avoue convaincues aussi.

Le produit est composé d'une multitude d'ingrédients bons pour la chevelure. On retrouve dans le bâtonnet de la cire d'abeille, de l'huile d'avocats, de la vitamine E et de l'huile de Ricin, entre autres.

Le tout est réuni sous forme d'un bâton pratique, facile à appliquer et qui se glisse facilement dans une trousse de voyage et même un sac à main.

Cette cire est un outil efficace pour obtenir une coiffure léchée sans souci et contrairement à un gel, le produit ne créera pas un effet sec et croustillant sur les cheveux. De plus, son utilisation ne s'arrête pas à conserver un look léché impeccable toute la journée. On peut également l'utiliser pour dompter quelconque petit cheveu qui fait des siennes sur cheveux détachés.

Votre chevelure sera contrôlée, peu importe la coiffure que vous lui conférez.

