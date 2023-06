Dites adieu à vos poils cet été avec cette poudre à 10$ virale sur TikTok

Partager







La magie de TikTok frappe à nouveau. C'est grâce à la plateforme que plusieurs utilisatrices se procurent une poudre particulièrement efficace offrant une parfaite alternative au rasage.

Pour des jambes douces comme vous ne l'aurez jamais expérimenté, la poudre dépilatoire Magic shaving powder entre en scène. Selon plusieurs tiktokeuses, c'est un incontournable de l'été, étant plus efficace que les produits dépilatoires populaires sur le marché.

Pour éliminer les poils sous les aisselles, sur les jambes et même sur le torse, plusieurs indiquent que c'est leur solution favorite puisque la poudre dépilatoire ne nécessite aucun rasoir ni appareil d'épilation.

En mélangeant la poudre avec un peu (pas trop!) d'eau, la poudre devient une crème à appliquer sur la zone où l'on veut se débarrasser de ses poils. Il faut ensuite laisser agir quelques minutes pour que la crème s'attaque à la pilosité et par la suite, enlever la solution dépilatoire à l'aide d'un gant de toilette.

Le résultat? Une peau douce et lisse prête pour vos sorties et qui durera plusieurs jours. La poudre fait présentement le «buzz» sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, c'est plus de 2.3 millions de personnes qui donnent une chance à ce produit à prix presque aussi doux que vos jambes après utilisation. Pour 10$ sur Amazon, vous pourrez essayer le produit star.

Pas de coupure, pas de bosses post-rasage, pas de souci. Toutefois, l'odeur n'est pas plaisante, mais on passe vite par-dessus pour éliminer la pilosité qui n'est pas la bienvenue avec nos tenues.

À vous de l'essayer. MAGIE!

