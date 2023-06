Une folle rumeur sur Internet laisse croire que Kendall Jenner serait enceinte

Partager







Un bébé de plus pour les Kardashian-Jenner? Le bruit court que la mannequin de 27 ans, Kendall Jenner, serait enceinte de son premier enfant.

Kendall Jenner est la seule soeur du clan à ne pas avoir d'enfant, Kourtney, Kim, Khloe et Kendall ayant chacune leur famille. Est-ce que les choses sont sur le point de changer? Plusieurs internautes soupçonnent que Kendall serait enceinte, mais l'explication pourrait faire descendre les fans de leurs grands chevaux.

La famille Kardashian est filmée dans son quotidien et la téléréalité est suivie par des milliers de fans toujours avides de drames et de potins. Dans une bande-annonce pour la série The Kardashians, à la toute fin, on peut entendre la question fatidique.

Derrière la caméra, une personne lance à Kendall: «La grande question: Comment va la grossesse?». Pour le suspense, des images de l'expression faciale souriante et gênée de Kendall laissent planer le mystère autour de sa réponse.

Est-ce qu'un bébé est en route pour la mannequin et le chanteur Bad Bunny, son nouveau petit-copain? Plusieurs fans espèrent une réponse positive.

Toutefois, d'autres internautes croient que cet extrait est relié au poulain que vient d'accueillir Kendall dans son écurie, que l'on peut voir en 3e position de son carrousel de photos sur Instagram.

Les paris sont ouverts!

