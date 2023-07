Cette tendance jupe est la plus flatteuse de l'été

Partager







De la jupe fendue en denim à la jupe en satin, on s'amuse sur ce terrain de jeu mode cette saison. L'ultime joueur, le plus flatteur: la jupe paysanne aux allures 70.

• À lire aussi: La tendance mode du «sandwiching» régale TikTok

• À lire aussi: Cette jupe étonnante est ENFIN de retour au sommet des tendances

• À lire aussi: La jupe la plus tendance de l'été risque de ne pas faire l'unanimité

Silhouette flottante, esprit cottagecore et prairie anglaise, la longue jupe paysanne est particulièrement présente cet été. Facile à agencer et surtout facile à porter, elle sied à toutes et peut très bien nous sauver les jours de grandes chaleurs.

Influenceuses, mannequins et célébrités internationales sont virées vers les textiles vaporeux et la coupe ample de la jupe paysanne 70, laissant exprimer la starlette des contrées européennes en elles.

La teinte de prédilection de Sarah Ostiguy et Taylor Swift pour adopter la jupe est le blanc. Les deux femmes accompagnent la pièce maitresse d'un haut écourté, blanc également. Le résultat est immaculé.

L'influenceuse Sophia-Rose Labbé a également agencé la jupe du moment avec un haut écourté. Elle a toutefois osé une touche de couleur.

Les possibilités d'agencement sont infinies. La jupe paysanne se porte autant au marché public du samedi matin qu'à une soirée romantique en terrasse.

Pour vous aussi créer des looks avec la jupe 70 style paysanne, en voici de magnifiques à bon prix!

1. Jupe maxi broderie anglaise à volants, 25$ chez Ardène

Courtoisie

2. Jupe maxi étagée, 60$ chez Garage

Courtoisie

3. Jupe mi-longue asymétrique à smocks, 53$ chez American Eagle

Courtoisie

4. Jupe boho à rubans, 41$ sur Amazon

Courtoisie

5. La jupe paysanne gaufrée, 59$ chez Simons

Courtoisie

6. Jupe maxi à ourlet à volants, 32$ chez Reitmans

Courtoisie

7. Jupe noire en broderie anglaise coton, longueur cheville, 70$ chez Penningtons

Courtoisie

Courtoisie

À VOIR: Hailey Bieber ravive le «barbiecore» dans une minirobe