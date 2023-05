Vos cheveux en révèlent beaucoup sur votre personnalité, selon cette théorie virale sur TikTok

Partager







TikTok est une mine d’or de tendances, de conseils et de théories un peu dingues auxquelles on se plaît à croire.

Une théorie à laquelle on adhère est celle associée au mot-clic #hairtheory, ralliant plus de 50 millions de visionnements de personnes qui désirent tester par elles-mêmes pour ajouter leur grain de sel aux recherches.



Dans toutes les vidéos des théories de cheveux, les tiktokeurs et principalement les tiktokeuses essaient différentes manières de coiffer leurs cheveux.

La théorie est que la manière dont une personne porte ses cheveux peut en dire beaucoup sur sa personnalité. C’est une évidence, non?

On peut en comprendre sur la personnalité, mais également la perception d’une personne à la manière dont celle-ci se coiffe.

Le style capillaire d’une personne peut refléter bien des pans de sa vie, soit la personnalité, le style et la confiance dégagée. Ces facteurs influencent fortement la première impression que les autres ont de nous.

Par exemple, une personne passant par une phase frange peut donner l’impression d’une passe de stress et ainsi vouloir un changement radical. Une personne qui colore ses cheveux d’une teinte vive peut passer pour plus aventureuse aux yeux de celles qu’elle croisera.

Voici quelques styles qui peuvent en dire beaucoup.

Détachés et naturels: La personne est dans la simplicité et aura généralement une approche plus naturelle de la beauté. Une personne qui porte les cheveux détachés au naturel peut sembler plus confiante dans sa peau.

Demi-queue-de-cheval: Un mélange de relax et de chic qui reflète un équilibre entre un côté pratique et le style.

En chignon léché: On peut déjà penser à quelqu’un de sophistiqué et d’élégant. On peut percevoir un côté très professionnel de la personne avec un chignon bien en place.

En queue-de-cheval: La personne avec une queue-de-cheval semble portée vers les choses pratiques et on peut croire qu’elle est bien occupée. Elle ne veut pas avoir les cheveux dans le visage.

Avec une grande pince: Les pinces ont pris une grande place dans les styles capillaires actuels. Une pince dans les cheveux peut donner l’impression d’une personne créative et joueuse.

On peut aussi penser que la manière de porter ses cheveux passe par le temps qu’on prend pour les coiffer le matin, mais on aime le côté ludique de la #hairtheory!

