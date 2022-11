Cette Youtubeuse très connue est arrêtée pour une batterie de crimes

Partager







La guru de la beauté Nikita Dragun a été arrêtée pour désordre public alors qu'elle semait la zizanie dans un hôtel de Miami.

Nikita Dragun est suivie par plus de 8.9 millions de personnes sur Instagram et sa chaîne YouTube compte près de 3,54 millions d'abonnés. Mama Dragun est connue pour son parcours en tant que femme trans et en tant qu'icône beauté sur les réseaux sociaux.

Mardi, on apprenait par le site à potins américain TMZ que Nikita avait été arrêtée pour avoir causé beaucoup de dérangement à l'hôtel GoodTime de Miami, en Floride. L'influenceuse se promenait nue autour de la piscine et semblait particulièrement désorganisée.

La Youtubeuse a continué de déranger à un point tel qu'elle a commencé à lancer de l'eau sur les employés de l'hôtel. Quand les autorités sont arrivées, Nikita était de retour à sa chambre, d'où une forte musique se faisait entendre.

En répondant aux policiers, Nikita a lancé une bouteille d'eau ouverte sur les officiers, d'où l'arrestation. Nikita a été arrêtée sous motif de délits multiples, dont désordre public. Elle a passé quelques heures au centre correctionnel Turner Guilford Knight de Miami. Sa caution s'élevait à 5000$ américains.

Ça n'est pas la première fois que Nikita Dragun agit de manière controversée. Elle a été pointée du doigt pour appropriation culturelle, blackfishing et pour son association avec d'autres Youtubeurs qui ne font pas l'unanimité.

