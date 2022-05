10 incroyables chalets sur le bord de l'eau à louer, encore disponibles pour l’été

Partager







L’été au Québec a de quoi faire de nombreux jaloux. Avec ses nombreux lacs, sa diversité de paysages et ses adorables petits villages, plusieurs préféreront rester dans la Belle Province pour y profiter de la courte saison estivale cette année.

Si vous êtes plutôt du type «dernière minute», vous serez ravis de savoir que plusieurs chalets sur le bord de l’eau sont encore offerts en location... Seulement, il faut faire vite!

De la Gaspésie jusqu'à l'Outaouais, voici 10 belles options de chalets à louer sur le bord de l’eau pour un séjour en pleine nature mémorable.

1. Le WHY chalet à Val-des-Lacs

Si vous cherchez à vous évader en couple le temps d’une fin de semaine, ce studio, assez modeste mais adorable, est idéal pour vous. Vous y trouverez tout le nécessaire pour passer un séjour en toute simplicité, avec un accès privilégié au lac.

Deux voyageurs, studio, un lit double, une salle de bain

Animaux permis

191$ par nuit pour un séjour en juillet

2. Havre de paix sur la rivière à Chertsey

Dans Lanaudière, en pleine forêt, ce chalet de style studio est encore une fois parfait pour une retraite intime en pleine nature. À seulement 50 minutes de Montréal, les vacanciers y profiteront d’une maison bondée de lumière naturelle sur le bord d’une adorable rivière.

Trois voyageurs, studio, deux lits, une salle de bain

Animaux non permis

250$ par nuit pour un séjour en août

3. Retraite sur le lac à Saint-Calixte

Les amateurs de grands espaces ouverts seront servis par ce chalet lumineux sur le bord d’un lac privé. Avec ses 2600 pieds carrés et ses énormes fenêtres, il servait d’abord de studio d’enregistrement; l'acoustique y est donc excellente. On peut très bien s’imaginer y faire un petit yoga avant d'aller sauter dans le lac.

Trois voyageurs, deux lits, une salle de bain

Animaux non permis

250$ par nuit pour un séjour en août

4. Petit chalet en Gaspésie

À Madeleine-Centre, ce petit chalet propose une vue imprenable sur la mer et une jolie terrasse. Vous passerez certainement une bonne partie de vos vacances à observer la mer et à faire le plein d’air salin. Un accès direct à la plage est inclus dans la location.

Deux voyageurs, studio, un lit, une salle de bain

Animaux permis

122$ par nuit pour un séjour en juillet

5. Paradis boréal à Saint-Côme

Avec un spa, une grande terrasse et un accès privé au lac, ce minichalet a tout ce qu’il faut pour faire passer des vacances sans tracas. Lors de votre séjour, vous visiterez la magnifique chute et vous vous baignerez dans l’eau fraîche des montagnes.

Deux voyageurs, studio, un lit, une salle de bain

Animaux non permis

289$ par nuit pour un séjour en août

6. Le Pékan à Val-des-Monts

Amateurs de beaux lieux, ne cherchez plus! Ce chalet de l'Outaouais présente tout le nécessaire pour un séjour confortable en pleine nature. Spa privé, grande terrasse et accès au lac en font un lieu favorable à la détente. Des planches à pagaie sont fournies dans la réservation. On vous encourage à partir à la découverte des nombreuses petites îles du lac McGregor.

Deux voyageurs, une chambre, un lit, une salle de bain

Animaux non permis

395$ par nuit pour un séjour en juillet

7. Retraite sur le bord de l’eau à Saint-Adolphe-d’Howard

Si vous cherchez un chalet à réserver en gang, ce magnifique (et grand) chalet est absolument idéal. À proximité du village pittoresque de Saint-Adolphe-d’Howard, il propose une grande aire de vie avec un plafond cathédrale et une immense terrasse. Deux kayaks et un canot seront mis à votre disposition lors de votre séjour.

Cinq voyageurs, deux chambres, trois lits, une salle de bain

Animaux non permis

279$ par nuit pour un séjour en juin

8. Le perché sur la rivière à Notre-Dame-des-Prairies

Construit en 1962, ce chalet porte bien son nom, puisqu’il est perché littéralement au-dessus d’une rivière. Vous y jouirez d’une expérience des plus rustiques à seulement 45 minutes de Montréal. D'ailleurs, un coin apéro a été aménagé sous le chalet par l'hôtesse, en vue d'un moment passé les deux pieds dans l’eau.

Trois voyageurs, une chambre, un lit, une salle de bain

Animaux non permis

175$ par nuit pour un séjour en juin

9. Yourte en forêt à Shawinigan

Pour une expérience de glamping dans toute sa splendeur, songez à réserver cette yourte en Mauricie. Grâce à l'ouverture sur le toit, vous vous y endormirez sous le ciel étoilé, après avoir profité du lac toute la journée.

Quatre voyageurs, une chambre, deux lits, aucune salle de bain

Animaux non permis

99$ par nuit pour un séjour en juin

10. Le MékiShack à Trois-Rives

Pour les groupes, le chalet MékiShack est l’endroit tout indiqué pour un séjour réussi en pleine nature. À seulement 1h15 au nord de Trois-Rivières, ce magnifique chalet comprend quatre chambres à coucher et peut accueillir 10 personnes confortablement. La vue saisissante des montagnes et du majestueux lac Mékinac mérite un coup d'œil.

Dix voyageurs, quatre chambres, sept lits, deux salles de bain

Animaux non permis

400$ par nuit pour un séjour en juin

