Airbnb: 5 chalets à louer pour des vacances de rêve aux Îles-de-la-Madeleine

Vous êtes à la recherche d'un chalet à louer pour passer une semaine (ou deux) aux Îles? Ne cherchez plus!

Pour se rapprocher de la nature, pour vivre d’air salin et de fruits de mer, pour passer ses journées à la plage, pour faire des trouvailles locales en boutique et pour les maisons aux couleurs vives: les Îles-de-la-Madeleine méritent une visite ce printemps ou cet été.

Voici 5 jolis Airbnb tombés dans le radar de Silo 57, pour votre prochain séjour aux Îles.

1. Le 74 sur la falaise

Dans le corridor panoramique des Échoueries, vivez le rêve d'habiter une typique maison des Îles datant de 1903. Vous serez entouré de deux spectaculaires plages à quelques mètres de la maison. Le Cap Alright se trouve dans la cour et une vue saisissante de l'Île d'Entrée est offerte dans toutes les pièces. Marchez jusqu'au havre de pêche à la rencontre des pêcheurs qui rentrent au quai.

Capacité: 2 invités , 2 chambres, 2 lits et une salle de bain

Durée minimale du séjour: 7 nuits

Animaux non permis

120$ la nuit pour un séjour en mai

2. Les Rochers

Cet été, faites-vous le cadeau de la maison architecturale Les Rochers. Sur la pointe ouest de l'Île du Havre Aubert, la plus méridionale des Îles-de-la-Madeleine, vous trouverez deux maisons aux silhouettes sculpturales signées par la Shed. Le panorama à 360 degrés de la maison, située au sommet de la colline, enrichit l'espace et élève l'expérience vers des horizons spectaculaires.

Capacité: 8 invités, 3 chambres, 3 lits, 1,5 salle de bain

Durée minimale du séjour: 5 nuits

Animaux non permis

500$ la nuit pour un séjour en mai

3. La Maison Grise

La Maison Grise est en fait une ancienne grange convertie en maison. Elle est sise au pied de la Butte Ronde et offre l'une des plus belles vues des Îles. Les voyageurs seront à quelques pas seulement d’une petite plage et à quelques minutes en voiture du quai de la Pointe Basse ainsi que de sa plage. Pour les amateurs de randonnée, la montée de la Butte Ronde ou simplement une marche dans les vallons le long du chemin des Montants valent le détour.



Capacité: 4 invités , 2 chambres, 3 lits et 1 salle de bain

Animaux non permis

Durée minimale du séjour: 5 nuits

150$ la nuit pour un séjour en mai

4. La Coquette de l’Île

Maison de prestige située à Gros-Cap, sur l'île de Cap-aux-Meules, la Coquette est près de tous les services, tout en étant à l'écart du bruit des chemins principaux. Elle est située sur une pointe avec une vue à 180 degrés sur la mer, plein sud, et une vue imprenable sur les couchers de soleil. Accès à la plage à moins de 100 m, directement en face d'un des meilleurs endroits pour kiter. 3 chambres, 3 salles de bain et 3 salons, toute équipée pour les enfants. Vacances parfaites à l'horizon!

Capacité: 10 invités , 3 chambres, 6 lits et 3,5 salles de bain

Animaux non permis

Durée minimale du séjour: 5 nuits

321$ la nuit pour un séjour en mai

5. Blanche de l’Ouest

Cette maison fut construite en 1917, puis complètement rénovée en 2021 tout en conservant son cachet original. Située à L’Étang-des-Caps, cette maison offre la plus belle vue sur les couchers de soleil.

Capacité: 10 invités , 5 chambres, 5 lits et 2 salles de bain

Les animaux sont les bienvenus

Durée minimale du séjour: 5 nuits

528$ la nuit pour un séjour en juin

Avant de réserver, assurez-vous que le traversier vers les Îles soit disponible et corresponde à vos dates de vacances.

