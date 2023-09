20 changements capillaires éblouissants des vedettes et influenceuses pour l'automne 2023

Partager







L'équinoxe d'automne fait bien plus que nous transporter dans une nouvelle saison. Il donne également envie de changement capillaire.

S'amuser avec nos cheveux est un privilège renouvelé à chaque passage chez le coiffeur. Plusieurs influenceuses et vedettes semblent s'être passé le mot pour changer de look avec le début de la saison des couleurs. Certains changements sont drastiques, d'autres plus légers, mais une chose est sûre, chacune semble s'éclater avec sa nouveauté capillaire. Peut-être même aurez-vous envie d'enregistrer leurs coiffures dans votre téléphone pour passer sur la chaise fatidique à votre tour!

Voici 20 changements capillaires chez nos influenceuses et vedettes cet automne.

1. Marie Gagné

De retour de son voyage sur le continent africain, Marie a, selon ses mots, «eu une épiphanie». Il s'en est résulté le rasage complet de son bob noir. Marie arbore maintenant fièrement une buzzcut blond platine qui lui donne des airs androgynes sexy.

2. Claudie Mercier

Longtemps, Claudie s'est confiée à ses abonnés sur sa relation avec sa chevelure, qu'elle désirait plus longue et plus fournie. C'est mission accomplie. Non seulement les cheveux de Claudie sont longs et plus épais, mais ils sont maintenant plus blonds. Claudie est prête à s'éclater cet automne.

3. Catherine Brunet

Catherine a des projets plein la tête et celle-ci se doit d'être bien coiffée pour tous les mener à terme. C'est pourquoi la comédienne a maintenant une wolf cut avec une frange qui frôle ses sourcils. Ce shag lui va à merveille!

4. Alicia Moffet

Alicia n'acceptait jamais d'être vue avec les cheveux courts entre deux poses d'extensions. Présentement en Andalousie, elle a finalement accepté de laisser la coupe courte gagner, au grand bonheur des fans de la chanteuse et animatrice qui lui trouve des airs d'Hailey Bieber. Elle est sublime!

5. Claudia Bouvette

La reine des changements capillaires surprenants nous en a fait voir de toutes les couleurs cet été en confiant sa chevelure à sa complice, Eloïse Larocque. On a pu la voir avec une coupe Hyme, des pointes rouge ardent, noir profond, alouette. Elle a maintenant les cheveux plus courts qu'à son habitude et au naturel, ils sont magnifiquement ondulés.

6. Karine St-Michel

Désormais amoureuse, Karine s'est rendue au salon Blunt avec Jordan Boulet-Viau pour une transformation capillaire en duo. Karine arbore maintenant une coloration brun chocolat profond.

7. Vanessa Duchel

Plus foncée et plus courte, la chevelure de Vanessa Duchel lui donne des airs de femme fatale un brin rebelle. Le dégradé donne beaucoup de mouvement et la longueur encadre parfaitement son visage, c'est un 10/10 pour sa transformation capillaire automnale.

8. Marina Bastarache

Grâce aux doigts de fée de Samuel Dupuis du Salon Le Artof, Marina a désormais quelques mèches caramel brûlé donnant une dimension sublime à sa chevelure et complimentant parfaitement le teint de l'entrepreneure et influenceuse.

9. Noémie Lacerte

«Plus sombre que jamais», c'est ce que Noémie a écrit lors de sa transformation capillaire automnale. Celle qui a souvent opté pour des mèches embrassées par le soleil est désormais du côté sombre niveau coiffure.

10. Milaydie Bujold

Milaydie est passée d'un brun profond à une coloration choco-caramel multidimensionnelle. La jeune femme a toutefois gardé ses longueurs de Raiponce, sa signature.

11. Lili-Ann De Fransesco

La sublime Lili-Ann a fait sortir son côté sombre avec une chevelure noir de jais. La chevelure naturellement bouclée de la chanteuse était auparavant dans les teintes chocolatées.

12. Rafaëlle Roy

Dans un geste un peu impulsif, Rafaëlle a elle-même mis le ciseau dans sa longue chevelure. La chanteuse a conservé une certaine longueur, soit un peu plus longue que les épaules, mais c'est certainement une nouvelle ère pour Rafaëlle.

13. Elisabeth Rioux

Après une période un peu plus sombre pour Elisabeth, la jeune femme d'affaires s'est réapproprié le look de princesse avec sa longue et abondante chevelure. Le changement a été possible grâce aux expertes du Salōn XN.

14. Claudia Tihan

La mannequin Claudia Tihan a fait injecter une dose d'automne dans sa longue crinière au Salon Le Artof. C'est l'artiste capillaire Claude Gervais-Ahélo qui s'est chargée de la coloration et la coiffeuse Rachel a usé de son expertise pour la mise en plis. Un succès sur toute la ligne.

15. Livia Martin

La jeune femme a opté pour une couleur particulièrement épicée et automnale pour la rentrée. Le tout a été réalisé au salon Pinklablonde Club. Un changement capillaire qui donne particulièrement envie de passer en salon.

16. Liliane Skelly

L'interprète de Billie dans Coeur de slush a profité d'un moment sur la chaise du salon de coiffure pour rafraîchir sa couleur. En prime, Liliane a opté pour quelques mèches plus courtes pour encadrer son visage.

17. Noémie Marleau

Noémie avait une grande appréhension face à la chevelure qui l'attendait. L'ex-vedette de téléréalité a opté pour quelque chose de plus court qu'à son habitude, une première pour la co-fondatrice de Café Noma.

18. Maïté Raphaëla Auguste

Alors que plusieurs optent pour une teinte plus foncée l'automne venu, Maïté a préféré aller à contre-courant et se présenter avec une longue chevelure en cascade aux chaudes teintes caramélisées.

19. Andréanne Lapointe (Didilapi)

Une coupe plus courte que jamais permet à Andréanne de se sentir merveilleusement bien dans sa peau. «Un terrain de jeu capillaire pour exprimer ma féminité et ma masculinité: je trip raide!», s'est-elle exprimé en affichant sa nouvelle coupe sur les réseaux sociaux.

20. Carolane Closset

La future maman et meilleure amie de Cassandra Bouchard a surpris ses 13 000 abonnés avec une coupe carrée qui lui va à ravir. Auparavant, Carolane arborait des cheveux à la longueur de sa clavicule.

