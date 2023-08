8 chapeaux de cowboy pour vous mettre dans l’ambiance country du festival Lasso

Partager







Que serait un festival de musique country sans les fameux accessoires rétros qu’on adore? Pour «matcher» avec votre paire de bottes western préférée, voici une sélection de chapeaux de cowboy qui feront tourner les têtes à Lasso. Il n’est pas trop tard pour ajouter ce petit plus à votre tenue!

Que ce soit à Coachella, à Osheaga ou à Cigale, il n’y a plus de limites: le chapeau de cowboy s’est taillé une place d’exception dans le cœur des festivaliers.

Mais s’il y a bien un événement parfait pour se vêtir d’un couvre-chef au look western, c’est au festival Lasso!

Les adeptes de country mettent la gomme dans un look à l’effigie du style musical. La règle d’or? Se couvrir des rayons du soleil avec le populaire chapeau de cowboy.

On opte pour cet accessoire hyper stylé dans toutes les couleurs et matières possibles. Le très populaire modèle en paille ajoute une petite touche bohème de plus à un ensemble aux tissus légers.

Il rehausse toutes bonnes tenues estivales et lorsque porté dans un coloris plus foncé, il confère un look mystérieux à la personne qui l’arbore.

Pour pousser la tendance des années 2000 à son maximum, d’autres osent un style plus audacieux, soit l’original chapeau de cowboy avec mentonnière!

Les influenceuses d’ici nous prouvent que sans aucun doute, vous aurez fière allure à Lasso avec cet accessoire vintage!

Voici 8 chapeaux de cowboy magnifiques pour le festival Lasso:

1. Chapeau de cowboy en paille Houston chez Simons - 60$

VIA SIMONS

2. Chapeau de cowboy en simili cuir et daim sur Amazon - 29$

VIA AMAZON

3. Chapeau de cowboy western avec ceinture sur Amazon - 57$

VIA AMAZON

4. Chapeau de cowboy rose en feutre avec cordon sur Amazon - en rabais à 26$ (au lieu de 30$)

VIA AMAZON

5. Chapeau de cowboy en feutre à motifs de vache sur Amazon - en rabais à 33$ (au lieu de 36$)

VIA AMAZON

6. Chapeau de cowboy en strass sur Amazon - 43$

VIA AMAZON

7. Chapeau de cowboy en feutre beige sur Amazon - 30$

VIA AMAZON

8. Chapeau de cowboy classique en feutre avec boucle sur Amazon - en rabais à 24$ (au lieu de 30$)

VIA AMAZON

