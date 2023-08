Charli D’Amelio adopte la coupe «cool» de la rentrée

Partager







Pour se préparer en grandes pompes à la rentrée, on s'inspire des hit girls et des tendances du moment qui nous parlent. Pour l'automne, c'est Charli qu'on suit.

La mégastar de TikTok a osé une nouvelle coupe de cheveux qui fait présentement fureur, le bob. La jeune femme a fait couper ses longueurs pour la prochaine saison et si la tendance se maintient, plusieurs emboiteront le pas après l'été.

De plus, la jeune femme a dit oui à la frange structurée. Un look 100% chic pour la rentrée.

C'est un changement particulièrement marqué puisque la vedette américaine a les cheveux longs depuis des lunes.

Toutefois, Charli nous avait donné un aperçu de ce que pourrait être un changement capillaire drastique lors du festival Coachella, en arborant une perruque courte et blond platine, loin de ses habitudes.

Les coupes courtes ont particulièrement la cote pour l'automne et pour cause. Elles sont d'un chic fou! Comme le prouve Charli, la coupe courte s'adapte selon la personnalité. Portée sur une chevelure noire de jais comme la sienne, la coupe carrée peut redéfinir les codes du «Gothcore» et des styles plus sombres, agencée à des bijoux argentés et de longs vêtements noirs.

Initiées cette année par Hailey Bieber, les coupes courtes et structurées de la rentrée 2023 sont un savant mélange de l'esthétique Tomato girl et des influenceuses au feed impeccable dont on dévore le contenu pour faire la transition de l'été à l'automne.

On court chez le coiffeur pour une coupe au carré!

