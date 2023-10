Charli D'Amelio craque pour cette compagnie de bijoux montréalaise

Partager







Charli est la vedette féminine la plus suivie sur TikTok. Invitée sur le plateau de Jimmy Fallon, la tiktokeuse a arboré des bijoux montréalais!

Elle a plus de 151 millions d'abonnés sur TikTok et son visage est partout. C'est pourquoi quand Charli D'Amelio porte quelque chose d'ici, il y a de quoi être fier. Dernièrement, la star de 19 ans était de passage a The Tonight Show starring Jimmy Fallon, et Charli arborait les boucles d'oreilles Nova de l'entreprise Twenty Compass.

Dans une robe Prada moulante aux paillettes translucides, Charli est digne d'une reine disco à la classe indéniable. Le décolleté définit sobrement le buste de la tiktokeuse tout en ajoutant un je-ne-sais-quoi de sexy.

La starlette au bob structuré pousse ses mèches de cheveux derrière ses oreilles pour laisser paraître ses boucles d'oreilles, les fameuses Nova de Twenty Compass. Le tout est accompagné d'un délicat collier à breloque.

Disponibles en argent et en or, les boucles d'oreilles Nova sont légères et élégantes. Vous pouvez copier le style de Charli en vous procurant les bijoux pour 65$ la paire sur le site internet de Twenty Compass ou dans leurs points de vente à Montréal et à Laval.

C'est aussi une sublime idée cadeau pour les fans de Charli D'Amelio!

