Charli D'Amelio foule le tapis rouge en robe fendue audacieuse

La vedette de TikTok Charli D'Amelio s'est présentée au gala de l'amfAR, en marge du Festival de Cannes, avec une robe qui laisse entrevoir sa silhouette.

Charli D'Amelio incarnait le glamour avec sa longue chevelure noir de jais et une robe légèrement révélatrice lors du rendez-vous de l'American Foundation for AIDS Research, une fondation américaine soutenant la recherche contre le sida.

AFP

Pour l'occasion, Charli a opté pour une robe maxi noire comprenant de longues fentes latérales dévoilant son corps. De simples boucles blanches surdimensionnées tombent sur les hanches de Charli.

L'équipe derrière le look beauté de la tiktokeuse a qualifié le tout de «romantique punk», un mélange de styles qui ne passe pas inaperçu, avec un effet mouillé pour la chevelure et yeux bordés de noir pour le côté punk et une robe des plus romantiques!

Charli est tout simplement magnifique!

