Charlotte Cardin annonce une grande nouvelle dans sa carrière

La musicienne a officiellement plusieurs talents à son arc, car celle-ci plonge tête première dans un nouveau défi, tout autre que celui d'auteure-compositrice-interprète!

À quelques semaines à peine de lancer son deuxième album, 99 Nights, la chanteuse se lance dans une toute nouvelle aventure en celle de la radio!



Sa propre émission, qui sera disponible sur Apple Music, a d'ailleurs le même nom que son album à venir.



C'est sur ses réseaux sociaux que l'interprète de Meaningless a annoncé la bonne nouvelle à tous ceux qui la suivent.



«J'ai travaillé très fort sur ce projet très spécial dans les derniers mois, et je suis impatiente de le partager avec vous! 99 Nights Radio est une émission de radio animée par moi, où j'invite mes proches et ensemble on explore les chansons qui nous unissent. De mes amis et ma famille à mes plus précieux collaborateurs, on a partagé, à travers ces six épisodes, les histoires et la musique qui forment nos relations et qui ont inspiré mon prochain album», a-t-elle écrit, en anglais.

Si on se fie aux commentaires, le public a très hâte de découvrir ce nouveau projet, dans lequel on pourra en apprendre un peu plus sur l'artiste de 28 ans.

Charlotte, tellement excitée par la parution de son deuxième opus, a également partagé quelques bribes du processus créatif derrière ce travail acharné. Au grand plaisir de ses abonnés Instagram, la belle brunette a publié des photos argentiques exclusives en story et en a profité pour y glisser de fabuleuses photos d'elle en bikini.

Son deuxième album, 99 Nights, paraîtra le 25 août prochain.

À VOIR: Charlotte Cardin adopte la tendance sexy de l'année: le microbikini