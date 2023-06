Charlotte Cardin expose ses abdos de feu en arborant qu’un soutien-gorge de format mini

Partager







On connaît Charlotte Cardin pour ses talents indéniables de chanteuse, son sens du style aiguisé et... sa forme physique époustouflante? Les abdos de feu de la Québécoise parlent pour elle dans une récente photo partagée en story sur Instagram.

Occupée comme pas une, la star se déplace un peu partout dans le monde en ce moment, ayant été de passage à Cannes pour y chanter.

Dans ses stories sur Instagram, Charlotte nous montre des bribes de ses voyages et de son quotidien avec notamment un cliché d'elle, simplement vêtue d'un soutien-gorge noir de format mini et d'une paire de jeans baggy, dévoilant ses muscles abdominaux découpés au couteau. La jeune femme et ancienne mannequin est dans une forme exemplaire!

STORY INSTAGRAM / CHARLOTTE CARDIN

Sur l'image, la chanteuse a identifié Amy Gardner, une chorégraphe, réalisatrice et photographe bien connue. La star se prépare-t-elle à enregistrer un clip dansant pour la sortie de sa nouvelle chanson, Looping?

Une chose est sûre: elle sait capter toute l'attention! Ayant annoncé tout récemment que son second album, 99 Nights, sortira le 25 août prochain, on n'en peut plus d'attendre pour découvrir ce qu'elle nous réserve.

On pourra retrouver Charlotte Cardin en tournée un peu partout au Québec, puis en Europe et aux États-Unis cet automne.

Pas de doute, tout le monde s'arrache Charlotte!

