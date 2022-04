L'acteur d'«Outer Banks» Chase Stokes dénonce des menaces de mort reçues après un selfie avec sa soeur

Partager







La star de Outer Banks Chase Stokes a du rectifier la ligne de conduite sur les réseaux et désire prendre une pause des médias sociaux suite à des menaces de mort reçues après avoir publié une photo avec sa petite soeur.

L'interprète de John B., 29 ans, a publié dans ses stories sur Instagram une photo de lui avec sa petite soeur Rilye Walker, 22 ans, avec les mots «Surprised me». La jeune chanteuse et mannequin a simplement rendu visite à son frère Chase, qui tourne présentement la saison trois de Outer Banks en Caroline du Sud.

Plutôt que d'être attendris, certains abonnés de Chase ont sauté à la conclusion qu'il était en couple avec une nouvelle fille. Les fans ne se sont toujours pas remis de sa rupture en novembre dernier avec Madelyn Cline, co-star de la série. Les commentaires ont vite dégénéré et les menaces de mort sont arrivées.

Chase a dû prendre un moment pour écrire à sa communauté Instagram qu'il trouvait ça totalement absurde de ne pas pouvoir publier une photo avec sa petite soeur sans recevoir de menaces de mort. Il poursuit en écrivant «Ressaisissez-vous. La famille vient toujours en premier et à la fin de la journée, si vous ne connaissez pas ma soeur et que vous avez l'audace de m'envoyer des messages horribles, alors allez-y, cliquez sur le bouton pour ne plus me suivre».

Le message termine ainsi. «Je vais à jamais être une personne qui met TOUJOURS sa famille en priorité. Ceci étant dit, et avec toutes ses conneries, je me retire. Nous nous verrons quand nous nous verrons. - C»

C'est ce qui fait croire que Chase prendra une pause indéterminée des réseaux sociaux.

