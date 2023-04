Cindy Cournoyer ose plus que jamais dans une mini robe transparente

Partager







La créatrice de contenu Cindy Cournoyer ose plus que jamais avec un style printanier des plus sexy! Inspirée par le festival de musique Coachella, elle a su faire tourner les têtes dans une mini robe fleurie transparente.

Cindy Cournoyer s’est amusée toute la fin de semaine sous le soleil de la Californie et en a profité pour porter une brochette de looks plus audacieux les uns que les autres. La jeune entrepreneure sait suivre les tendances mode, tout en ajoutant une touche qui lui est bien personnelle, afin que le look final lui colle à la peau. Dans une publication Instagram, celle-ci a surpris ses abonnés, adoptant la tendance de 2023: la transparence!

Afin de survivre à la chaleur de Palm Springs, Cindy a opté pour une mini robe transparente à peu de tissu. Ouverte sur les côtés, au niveau du buste, la robe laissait entrevoir sa poitrine: la belle brunette était plus sexy que jamais.

De plus, cette dernière a combiné la tendance phare de l’année, la transparence, à celle qui fait son retour chez les stars, soit les imprimés brodés floraux. Des fleurs bleues et lilas apposées sur le tissu transparent apportent un côté romantique et sensuel à la robe, cachant très légèrement ses fesses.

STORY INSTAGRAM / LOLA

Cindy Cournoyer a choisi une robe confectionnée sur mesure, par la créatrice de mode LOLA. On comprend ainsi à quel point ce modèle délicat était simplement fait pour sa silhouette! Les volants cousus sur la robe sont un petit clin d'oeil à la tendance Balletcore. Le tout lui va comme un gant!

INSTAGRAM / CINDY COURNOYER

La jeune femme a complété l’ensemble avec de longues bottes de cuir à talons, de couleur blanc cassé, qui s’arriment parfaitement au style ultra-féminin de la mini robe. Ses amies et elles se sont clairement passé le mot pour agencer leurs bottillons en gang. On adore!

En commentaires sous son carrousel Instagram, ses abonnés sont unanimes et adorent le look de Cindy. On y voit des «QUEEN!», «Girl boss!», «Look préféré!» et «Sexy mama!».

Cindy Cournoyer se joint aux vedettes telles que Kendall Jenner, Vanessa Hudgens et Dua Lipa, pour ne nommer qu’elles, ayant osé la transparence récemment.

INSTAGRAM / CINDY COURNOYER

L’influenceuse brillait de mille feux, confiante et libérée, dans ce look qui lui va à merveille!

