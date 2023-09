Claudia Bouvette a les cheveux plus courts que jamais et vous devez voir le résultat

Partager







Sans avertissement, la chanteuse a dévoilé sa nouvelle tête par l’entremise de stories candides sur Instagram.

Depuis son passage marqué à Mixmania 2, la jeune femme s’est amusée à changer de styles capillaires, presque chaque année. Ayant eu les cheveux verts fluo, bleus, puis jaunes, elle s’exprime avec ces «nouvelles ères», comme elle aime si bien le dire.

Dans les derniers mois, la blondinette était revenue vers sa couleur naturelle, mais à la touche Claudia. Celle-ci avait osé une tendance controversée, soit la coupe Hime.

Avec sa longue chevelure miel, les mèches courtes à l’avant sortaient du lot pour un look unique en son genre. Afin de pousser ce style audacieux à son maximum, elle avait ensuite ajouté du rouge au bas de sa frange ainsi qu’aux pointes.

Ayant enflammé la scène au Festival d’été de Québec avec ce look incendiaire, elle a ensuite troqué le rouge pompier pour quelque chose de plus sombre. C’est au Festif! de Baie Saint-Paul qu’on a découvert l’artiste avec ses accents de noir.

Claudia s’offre maintenant un grand changement: elle a finalement délaissé sa longue tignasse signature pour une coupe plus courte que jamais.

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

Sans prévenir ses abonnés, la chanteuse a tout simplement dévoilé le résultat via une vidéo en story, où elle se balade en nature. Ses nouveaux petits cheveux tombent pile-poil au niveau des épaules.

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

N’ayant encore rien publié sur son profil, c’est à se demander si Claudia a elle-même pris des ciseaux pour s’occuper de ce changement drastique ou si elle a laissé ce travail aux pros. Mystère pour le moment!

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

Elle flanche pour la coupe de la saison, rejoignant le clan des cheveux courts, tout comme l’a fait Alicia Moffet récemment.

Cette tête différente de ses habitudes lui confère un air naturel et décontracté. Avec ses vagues tombantes et sa courte frange, l’interprète de Highly Unrecommended a un léger dégradé dans sa nouvelle crinière qui rappelle la coupe déstructurée Butterfly bob. Cette dernière semble légère et fière de sa décision capillaire.

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

C’est officiel: toutes les coupes et toutes les couleurs de cheveux lui vont à ravir! Claudia assure à tous coups avec ses looks plus originaux les uns que les autres.

À VOIR: Le look incendiaire de Claudia Bouvette enflamme la scène du Festival d’été de Québec