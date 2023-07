Claudia Bouvette dévoile son côté sombre en pantalon transparent au Festif! de Baie-Saint-Paul

Partager







La chanteuse aux looks toujours plus surprenants les uns que les autres n'a pas fait exception à la règle lors de son passage dans Charlevoix.

En prestation lors de la première journée de l'évènement estival des plus courus Le Festif! de Baie-Saint-Paul, Claudia Bouvette a fait dans la transparence, tendance explosive depuis maintenant plusieurs mois. Toutefois, Claudia l'a fait à sa manière, soit de façon totalement originale.

L'interprète de First Date a fait équipe avec sa fidèle styliste Laurence Morisset pour un look qui nous ramène dans les années 2000, avec une touche éclectique. Plusieurs cases sont cochées au niveau des tendances.

Pour le haut, Claudia arbore un corset noir à épaules nouées avec en dessous, la brassière apparente, élément mode que l'on retrouve de plus en plus sur les tapis rouges. Aux bras, la chanteuse revêt des chauffe-poignets tout aussi noirs.

Plus bas, on ne peut passer sous silence du pantalon à imprimé de mangas japonais. Celui-ci est agrémenté de découpes à la hanche droite et à la cuisse gauche. Le tout est joué dans la transparence.

Story Instagram / Claudia Bouvette

Quelques éléments supplémentaires sont à noter dans ce look sombre, mais interprété avec brio par Claudia. On remarque d'abord que les pointes de sa coupe Hime, précédemment rouge pour le Festival d'été de Québec, sont maintenant d'un noir profond. On remarque également sa paire de chaussures DC shoes, les souliers les plus prisés dans la cour d'école lors des années 2000.

À chaque concert de Claudia, on ne peut qu'adorer ses looks de star. C'est encore une fois réussi!

