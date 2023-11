Claudia Bouvette flanche pour les bottes sexy de la saison

Partager







La chanteuse et comédienne a plus d’une corde à son arc, s’amusant à créer des looks éclectiques à l’image de sa personnalité unique. Voilà qu’elle adopte la paire de bottes du moment dans sa plus récente composition mode.

Automne chargé, vous dites? Claudia carbure aux nouveaux projets durant cette saison colorée. Celle-ci a relevé le défi d’une vie avec ses mousquetaires adorées Catherine «Peach» et Éléonore Lagacé en dépassant ses limites lors d’un rallye dans les dunes du Maroc.

De retour en sol québécois, la jeune femme a concentré son énergie dans la création artistique derrière les sketchs de La Soirée Mammouth.

Cette dernière s’est transformée en nombreux personnages grandioses, donnant droit à de petites merveilles. On pense ici au moment où elle s’est dévoilée telle une véritable princesse Leia. Elle en a profité pour immortaliser le résultat assez impressionnant!

Dans cette série de photos aléatoires des dernières semaines, une image en particulier a attiré notre attention: la tenue unique de Claudia composée de diverses tendances, dont celle considérée comme LA plus en vogue actuellement.

L’interprète de Highly Unrecommended s’est munie d’un corset brun satiné velouté, d’une jupe asymétrique dangereusement fendue en paillettes juxtaposées à un filet transparent et de sa pièce de résistance: des bottes cuissardes.

La belle blonde a opté pour un modèle moulant qui montait très haut aux cuisses, épousant parfaitement ses petites jambes. Ces bottes féminines lui allaient à ravir, laissant toute la place à ce qu’un brin de peau soit exposé.

Si Claudia cherchait à cocher la case de la sensualité, c’est mission réussie! En prime: elle a couvert ses jambes, prête à affronter les températures qui chutent.

Pour copier son look, on vous propose 13 paires de cuissardes juste ici. Bon repérage!

