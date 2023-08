Claudia Bouvette nous surprend dans un look vintage TRÈS différent de ses habitudes

Partager







La chanteuse a laissé ses fans bouche bée lors d’un passage marquant sur la scène du festival M.A.D, en plein cœur du Quartier des Spectacles. En plus d’une performance remarquable, celle-ci a osé un look inhabituel qui lui allait à ravir.

Avant de nous en mettre plein la vue avec une tenue de scène épatante, on a croisé Claudia Bouvette aux côtés d’Alex/Lyre M. Dauphin. Les deux BFFs nous ont tout de suite fait revenir en 2010, nous rappelant les souvenirs merveilleux de Mixmania 2.

Dans cet esprit de nostalgie, l’interprète de Highly Unrecommended a profité de l’occasion du festival de mode le plus attendu à Montréal pour se surpasser en originalité avec un look vintage complètement hors de sa zone de confort.

Alors que l’on est habitués de retrouver la jeune femme avec un style audacieux qui met à l’avant-plan les découpes et les couleurs flamboyantes, voilà qu’elle a opté pour une tenue qui semblait tout droit sortie d’un ancien placard.

L’artiste s’est présentée sur scène avec une robe très courte à manche asymétrique à volants, retenue par de fines cordelettes. Le tissu vaporeux collait au mouvement du dégradé de couleur vert et bleu qui composait la robe, rappelant des plumes de paon.

Dans un grand souci du détail, quelques motifs noirs, du même coloris qu’au bout de ses longues mèches blondes, se mariaient parfaitement à l’ensemble.

Adepte de transparence, Claudia ne pouvait faire autrement que d’ajouter sa petite touche unique en son genre. Les plus fins détectives auront aussi remarqué les sous-vêtements délicats en dentelle qui se trouvaient sous sa robe.

On ne peut passer sous silence des accessoires qui couronnaient la tenue singulière de la chanteuse. Ses longues boucles d’oreilles à pendentifs et ses bijoux de dents brillants criaient le début des années 2000.

Cette dernière s’est vêtue de longues bottes en cuir noires ornées de fermetures éclair et a complété son look beauté avec une ligne grossière charbonneuse et scintillante.

Claudia réussit toujours à nous prouver que tous les styles vestimentaires, années confondues, lui vont comme un gant. C’est impressionnant!

