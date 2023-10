Claudia Bouvette se confie sur sa séparation marquante avec cet ex-copain que vous connaissez TRÈS bien

Partager







Celle que l’on a connue à Mixmania 2 s’est replongée dans de vieux souvenirs lors de son passage en tant qu’invitée à l’émission Les enfants de la télé.

L’ex-participante du populaire concours de chant et de danse a eu la chance de voir une rétrospective de ses accomplissements au petit écran.

La jeune femme de 28 ans qui a évolué dans l’univers télévisuel au coeur de Jérémie, 30 vies, Big Brother Célébrités et Zénith était nostalgique des dernières années lors de cette soirée haute en émotions.

Claudia Bouvette s’est laissée prendre au jeu en y allant d’une confidence poignante. Pour une rare fois, celle-ci s’est ouverte sur son ancienne relation avec le comédien Lou-Pascal Tremblay, l’interprète de Jacob Faubert dans la quotidienne STAT.

Lors des tournages de l’émission jeunesse Jérémie, les comédiens qui se donnaient la réplique avaient un lien amical dans la fiction, mais étaient pourtant des amoureux dans la réalité.

Ceux-ci ont ensuite joué un couple à la fin de la série, alors que leur relation dans la vie réelle avait été mise à terme. Toutefois très professionnels, Claudia et Lou-Pascal faisaient tout en leur pouvoir pour que les téléspectateurs n’y voient que du feu.

Elle s’est confiée en expliquant le défi que représentait ce mandat de continuer à partager l’écran lors de leur rupture.

«Ça c’est un fun fact: mon personnage, dans le fond ça a duré 5 ans de temps, et les deux premières saisons, j’étais en couple avec Lou-Pascal, c’était mon amoureux. Nous, on était des meilleurs amis dans la série et on s’est laissés à la saison 2 dans la vraie vie.»

Elle poursuit en se remémorant comment elle se sentait à l’époque. «Puis, c’était fou, parce que dans la vraie vie, on se posait la question si on était prêts à vivre en appartement ensemble. Puis, dans la série, nos personnages emménageaient ensemble au moment où on se séparait.»

«À la saison 5, donc la dernière, les autrices ont décidé de nous faire finir ensemble. Ça a été un grand défi, car ça a vraiment été une personne importante et aussi une séparation difficile. Ça a été long pour nous deux de se reconstruire après tout ça. À la saison 5, on recommençait à faire comme: "hey, on est good, on peut être amis!", mais là on doit s’embrasser à la scène finale de la série. C’était assez particulier!»

À ce jour, Claudia et Lou-Pascal sont en bons termes et celui-ci est en couple avec l’influenceuse et entrepreneure Marina Bastarache depuis maintenant 4 ans.

Claudia se fait plutôt discrète sur ses amours depuis ses dernières relations avec l’humoriste et animateur Jay Du Temple et le chanteur Les Louanges.

On apprécie le courage de la belle blonde qui a parlé ouvertement des enjeux parfois présents dans le cheminement d’une jeune actrice. On lui envoie de la douceur!

