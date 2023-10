Claudia Tihan est incendiaire dans une minirobe rouge pompier

Partager







Après avoir dévoilé son «side-boob» lors d’une séance photo impromptue dans sa chambre, voilà que l’influenceuse récidive en enflammant à nouveau Instagram avec un cliché qui nécessite d’appeler les pompiers.

Reconnue pour ses photos affriolantes sur le web, Claudia Tihan aime repousser les limites avec sa sensualité devant son public d’un peu plus d’un million d’abonnés.

La belle brunette qui joue les mannequins coquines ramène souvent son doigt aux lèvres, soit sa pose signature aux allures de femme fatale.

Elle s’amuse également à partager des clichés en bikini ou en toute transparence, n’ayant aucun secret avec sa communauté.

Toutefois, c’est pourtant sa plus récente tenue qui a laissé ses fans pantois. Toute de rouge vêtue, la star des réseaux a officiellement trouvé la couleur qui lui confère un air des plus sexy.

Dans un décor rouge flamboyant qui appelait au plaisir, Claudia s’y fondait naturellement avec son ensemble du même coloris. Assise sur un divan en cuir capitonné, sa minirobe en tube froncée hyper risquée laissait entrevoir ses sous-vêtements.

Pour couronner ce look foudroyant, la jeune femme a opté pour un sac à main, une veste et des bottes, tous ces items en cuir verni, assortis à l’esthétique rouge pompier. On peut dire que l’ensemble de l’œuvre était très caliente.

Cette tenue de feu arborée par Claudia restera gravée dans l’imaginaire collectif!

