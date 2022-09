9 idées de coiffures à réaliser sur cheveux très épais

Partager







Vous avez des cheveux en abondance et ne savez peut-être même plus quoi en faire? On vous propose de varier de la queue de cheval avec ces idées de coiffures et quelques accessoires qui tiendront la route du matin au soir.

Les cheveux épais ont besoin d'attention particulière. Les cheveux denses seront plus domptables s'ils sont séchés au séchoir plutôt qu'à l'air libre et ils demandent une hydratation importante. Après avoir effectué ces bases, vous avez plusieurs possibilités pour les coiffer!

Voici 9 coiffures parfaites pour les cheveux très épais.

1) Le demi-chignon

En se munissant d'un chouchou, qui non seulement embellira la coiffure, mais tiendra plus solidement, il s'agit de créer un chignon sur la moitié des cheveux, plus ou moins décoiffé selon vos envies. Cette coiffure dégagera votre visage et vous assurera un look stylé toute la journée. Idéal pour l'école!

2) Les cheveux à demi remontés

Cette coiffure assure un brin de mystère et un air sexy à celle qui la portera. À l'aire de plusieurs épingles à cheveux et de gel, ramenez les cheveux d'un côté de votre tête vers l'arrière et fixez le tout à l'aide des pinces. Une pince bijoutée par-dessus ajoutera un côté sophistiqué. Cela fonctionne aussi bien sur une raie au milieu qu'une raie de côté.

3) Les tresses françaises

Les tresses sont les meilleurs moyens de maitriser le volume des cheveux épais et on peut en faire différentes versions. La tresse française assure une tenue toute la journée et une répartition du volume capillaire. En partant de la racine des cheveux, au haut de la tête, on sépare les mèches en trois et on tresse. En avançant dans la coiffure, on intègre aux mèches existantes d'autres couettes pour terminer en attachant solidement les nattes. À faire double selon vos envies!

4) Le chignon bas

Le chignon bas se crée en lissant au maximum les cheveux et en créant un chignon bas sur le crâne. Pour éviter les frisottis, vous pouvez fixer la chevelure avec du gel ou un fixatif et quelques pinces pour les mèches rebelles.

5) Les cheveux lousses et bouclés

On vous propose de laisser vos cheveux libres. Toutefois, on cherche un résultat bien bouclé, effectué à l'aide d'un fer à bonne température et de laque pour la tenue. Le type de boucle ou vague dépendra du votre choix. Avec du volume comme le vôtre, l'effet sera sublime.

6) La queue de cheval

Simple et efficace, la queue de cheval peut être soignée ou savamment négligée. Soignée, on la lisse parfaitement et on complète en enroulant une mèche autour de l'élastique qu'on fixe solidement. Négligée, on laisse quelques mèches ici et là, tout en ayant une coiffure qui vous dégage le visage et qui sera jolie.

7) Les cheveux attachés avec frange

La frange permet de répartir la masse des cheveux, en permettant à l'avant d'être plus léger et à l'arrière d'être très volumineux. On peut penser à Brigitte Bardot à l'époque, par exemple! Le look vous ira à merveille. La frange bien coiffée allègera l'impression d'épaisseur à l'avant.

8) Le chignon décoiffé

Que vous le nommiez messy bun ou chignon décoiffé, l'important est de le maîtriser. Vous pouvez laisser quelques mèches dépasser et lui donner des allures de « j'ai dormi avec » pour les jours de flânage en ville ou d'étude, tout en aillant les cheveux attachés et totalement stylés.

9) La pince

La pince peut servir à attacher les cheveux en demi-coiffure ou en coiffure complète de manière tendance et pratique. Toutefois, il faut une pince assez large et solide pour contenir vos cheveux qui sont plus nombreux que la moyenne. Il en existe plusieurs, à vous de trouver celle qui vous plaira.

Quelques produits et accessoires pour cheveux épais.

1. Shampoing pour cheveux épais de OUAI, 38$ le format standard chez Sephora

2. Fixatif Elnett Satin tenue extra forte de l'Oréal Paris, 16,49$ en pharmacie

3. La pince surdimensionnée mouchetée géo, 25$ chez Simons

4. Élastiques à cheveux épais en microfibre à tenue ferme GIMME bands, 15$ sur Amazon

5. Ensemble de 3 chouchous satinés, 15$ chez Simons

