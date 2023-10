ENFIN un «teaser» pour ce film «d'ennemis à amants» avec Sydney Sweeney

Partager







Le film dont la finalité est plutôt prévisible reste parfait pour les éternelles romantiques et celles qui cherchent un film léger.

La comédie romantique Anyone But You est le film d'amour le plus attendu de 2023, non seulement parce qu'on aime bien se mettre un film d'ennemis à amants sous la dent de temps en temps, mais également parce que la chimie indéniable entre Sydney Sweeney et Glen Powell, les acteurs principaux, a fait couler beaucoup d'encre depuis les derniers mois.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le film à venir!

Un teaser qui nous laisse sur notre faim

Dans cette courte vidéo, Bea (Sydney Sweeney) et Ben (Glen Powell) sont des connaissances qui ne peuvent pas se sentir, mais qui monteront un stratagème pour convaincre leur entourage qu'ils forment un couple lors d'un mariage en Australie, à la demande de Bea.

Avec en trame la chanson Death of me par WizTheMC, leur tension palpable laisse le spectateur voguer entre leur attraction, la malice derrière leur plan et la possibilité que tout soit découvert lorsque les deux flirtent avec des inconnus au mariage auquel ils sont conviés.

Un synopsis classique pour Anyone But You

Après un incroyable premier rendez-vous, la chaude attraction entre Bea (Sydney Sweeney) et Ben (Glen Powell) devient de glace. Ils seront toutefois réunis à nouveau pour un mariage en Australie, alors ils feront ce que tout adulte mature ferait pour l'occasion: prétendre qu'ils forment un couple.

Le film est produit et réalisé par Will Gluck, qui est entre autres derrière Easy A et Friends With Benefits, long-métrages qui nous ont fait rire autant que rêvasser.

Un scandale pendant le tournage

Des rumeurs de liaisons sont nées durant le tournage entre Sydney et Glen, tous les deux alors en couple. Les bruits auraient eu raison du couple de Glen avec Gigi Paris et ils se sont séparés en avril dernier.

Sydney, fiancée au restaurateur Jonathan Davino depuis quelques années, a admis en entrevue au magazine Variety que les rumeurs lui ont fait beaucoup de mal et qu'elle s'est sentie abattue.

Bien qu'ils aient un jeu d'acteurs laissant croire à de l'amour naissant entre les deux, Sydney et Glen ont affirmé n'être que de bons amis.

La distribution de Anyone But You

En plus de retrouver la vedette Sydney Sweeney dans le rôle de Bea et Glen Powell dans celui de Ben, vous reconnaîtrez à l'écran le fameux Paxton Hall-Yoshida de la série Netflix Never Have I Ever, Darren Barnet, qui aura un flirt avec Bea lors du mariage. Alexandra Shipp fait aussi partie des acteurs principaux.

On retrouvera également à l'écran Hadley Robinson, Dermot Mulroney, GaTa, Michelle Hurd, Joe Davidson, Rachel Griffiths et Bryan Brown. Sydney a d'ailleurs publié un fantastique carrousel de souvenirs australiens avec l'équipe.

Date de sortie

Le film tant attendu sera sur nos écrans le 15 décembre prochain dans votre cinéma favori. On n'en peut plus d'attendre!

