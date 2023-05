Ludivine Reding fait monter la température en string à Hawaii

Partager







Le soleil, la chaleur et les palmiers d’Hawaii inspirent Ludivine Reding à partager à sa communauté Instagram quelques moments magiques en vacances. Dans ce décor enchanteur, la jeune femme en profite pour faire monter la température de quelques degrés. Avertissement de canule: on retrouve Ludivine plus sensuelle que jamais en string!

Après avoir bouclé la première saison de la quotidienne STAT, la comédienne peut se permettre un repos (bien mérité) au soleil avec ses amies. Celle qui a adopté la tendance du bikini acidulé lors du même voyage a plus d’un tour dans son sac: elle surprend désormais ses abonnés en osant le string.

C’est à la deuxième photo de son carrousel Instagram que l’on aperçoit la belle blonde accroupie sur son paddle board. Simplement vêtue d’un bikini miniature coloré, Ludivine prend la pose et laisse entrevoir sa minuscule culotte de type string.

INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

Ne couvrant presque rien, ce bas de maillot révélateur lui procure une allure plutôt sexy. Même si l’environnement qui entoure Ludivine est paradisiaque, tous les yeux sont rivés vers la jeune femme de 26 ans.

Cet avant-goût de son look de plage ne laisse personne indifférent. Pour découvrir le choix vestimentaire estival de Ludivine, il faut continuer la série de clichés pour remarquer les détails de son bikini.

INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

Heureuse à l’idée de savourer un bol de fruits typiquement local, Ludivine révèle par le fait même son maillot à l’avant. Cette dernière arbore (encore une fois) une des tendances phares de 2023: les bikinis à imprimés colorés.

Les coloris du bikini ainsi que ses motifs géométriques et floraux créent un fort impact au premier coup d'œil. La vedette québécoise ne peut passer inaperçue!

Dans le but de recouvrir ses fesses, Ludivine agence toujours ses maillots avec un paréo blanc. Il s’agit maintenant de son look signature en vacances au soleil. La voilà fin prête pour partir à l’aventure!

En string ou en biker shorts, Ludivine Reding brille toujours: celle-ci sait comment attirer tous les regards vers elle.

