Voici comment porter la botte populaire du moment, la «Ugg» à plateforme

Partager







Contre toute attente, la botte Ugg s'est refait un chemin dans les garde-robes des filles cools. Cette fois, on la préfère courte et idéalement avec une semelle plateforme. Voici comment la porter avec style.

• À lire aussi: 20 bottes et bottillons tendance à se procurer pour l'automne 2022

Parmi toutes les tendances dont on craignait le retour, celle des bottes Ugg était au sommet. Toutefois, le modèle court à plateforme a su faire mentir les plus sceptiques. Le style propose la parfaite transition entre l'automne et la saison froide.

Portées par nos inspirations tendance québécoises et internationales, on peut parfois se demander comment intégrer les bottes au confort de pantoufles à notre esthétique.

Voici comment porter les Ugg courtes.

En les associant à un ensemble de détente comme Maud Poulin et les soeurs Hadid.

Maud et Bella ajoutent aussi une autre mode qui est sur notre radar, celle du boxer masculin.

Pour adoucir un ensemble plus urbain, Noémie Lacerte ajoute une touche cozy à un pantalon cargo et une camisole en tricot de sa collection.

Alanis porte ses bottes avec des leggins et un long tricot pour promener son fils Méo et pour casser le look plus chic et féminin d'une jupe à volants.

La botte courte style Ugg à plateforme est idéale pour la transition vers l'hiver et les fois où on a envie de se sentir cozy, même en portant quelque chose de plus chic.

Voici quelques modèles à vous procurer.

1. Botte douillette en suédine - 44,99$ chez Old Navy

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Bottes matelassées en faux mouton - 24,90$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

3. La botte Classic Mini à plateforme UGG - 185$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Bottes Onerima de Banff Trail - 80$ chez Globo

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Bottes en daim avec doublure GRWG - 60$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

6. Bottes courtes à plateforme Khaki - 66$ sur Pretty Little Thing

Courtoisie

ACHETER ICI

7. Bottes mini en faux mouton - 15$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s