Comment porter la tendance de la mini-jupe comme les stars

L'ourlet de la jupe se fait plus court cette année, vraiment plus court. On vous montre comment porter la mini-jupe comme le font vos vedettes préférées.

En 2002, on portait la mini-jupe de manière un peu douteuse, comme beaucoup d'autres tendances du temps, parole de Lindsay Lohan et Paris Hilton.

En 2022, la mini-jupe a une longueur d'avance dans les tendances. On la porte de façon assumée et on l'adapte selon l'occasion.

Plusieurs vedettes ont adopté la mini-jupe. C'est un élément-clé de la garde-robe des prochains mois, vu dans presque tous les défilés printemps-été.

Camila Mendes a porté la mini-jupe en jeans perlée pour le défilé Miu Miu

On reconnait l'esprit des années 2000, oui, mais avec l'aplomb du présent. L'ensemble brodé de billes donne envie de se faire une jupe DIY pour les festivals qui reprennent.

Madison Beer porte la mini-jupe à volants

Un look qui se reproduit facilement pour l'été. Toutes les filles avaient cette jupe, peut-être l'avez-vous encore! Madison complète la tenue d'un simple t-shirt, de chaussettes blanches et le tour est joué.

Kiernan Shipka arbore la micro-mini en couverture du magazine In Style

Cette version est trop courte pour s'habiller au quotidien, mais Kiernan incarne très bien l'esprit de la mini.

Madelaine Petsch en ensemble vert Dior

On porterait cet ensemble mini-jupe et veste Dior à toutes nos réunions, présentielles ou non. Dans la couleur du moment en plus. Comme Madelaine, nous aussi on «adore Dior». L'inspiration est tout indiquée pour un look professionnel, surtout de pair avec une chemise blanche en dessous.

Sabrina Carpenter avec une mini-jupe style patineuse en jacquard

Le style rebelle-chic est incarné par Sabrina avec la mini-jupe patineuse luxueuse, le haut polo et les accessoires plus sombres. On tenterait le coup pour une sortie entre amies.

Maude Apatow et sa vision de la jupe plissée

La mini en mode écolière et sportive. Le plissé s'invite dans la garde-robe à côté des gilets en laine sans manches et des tricots. La mini-jupe plissée est idéale pour la transition de l'hiver au printemps.

