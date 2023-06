Voici comment recréer le smoothie à 19$ d'Emma Chamberlain

Partager







Emma Chamberlain est la fille cool et chic du web. On s'en inspire pour son style, ses goûts en déco et ses goûts en cuisine.

Ça n'est donc pas surprenant de la voir s'associer au marché le plus branché de Los Angeles pour la création d'un smoothie en collaboration avec sa compagnie de café, Chamberlain Coffee. Après Hailey Bieber et Bella Hadid, Emma a désormais un smoothie avec le marché Erewhon, le Cold Brew Cookie Smoothie.

Toutefois, comme les smoothies d'Hailey et Bella avant elle, la concoction est particulièrement onéreuse. 19$ US pour un verre. C'est pourquoi quelques internautes ingénieuses ont recréé la recette à la maison pour économiser quelques sous et déguster le délicieux breuvage.

Sur les réseaux sociaux, une multitude de recettes ont été partagées avec des ingrédients parfois superflus et difficiles à se procurer, comme des gouttes de beauté, dont les utilisateurs se plaignent compte tenu du temps de préparation. Voici donc une recette tout simple à recréer avec des ingrédients faciles à trouver.

Voici comment faire un smoothie Cold Brew Cookie en version simplifiée

Il vous faudra:

- 1 banane congelée

- 1 mesure de protéine en poudre à la vanille

- 1 cuillère à table de beurre d'amande

- 2 cuillères à table de yogourt à la noix de coco

- 1/4 de tasse de café de votre choix, pour pression à froid de préférence

- 1/2 tasse de lait d'amande

- 1 tasse de glace

Ajoutez tous les ingrédients dans un mélangeur et le tour est joué. Vous pouvez vous amuser à décorer votre verre avec le yogourt et saupoudrer quelques miettes de biscuit sur le dessus pour vous sentir comme une hit girl à Los Angeles.

Bonne dégustation!

